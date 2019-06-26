Колёсное шасси БМ 9А331М для "Тор-М2" представлено на форуме "Армия-2019"

На форуме "Армия-2019" многие новинки военной техники впервые демонстрируются для широкой общественности. Одной из таких новинок стало колёсное шасси БМ 9А331М в составе тактического зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" от Брянского автозавода, входящего в группу концерна "Алмаз-Антей".

Фото MISSILE2GO Источник изображения: MISSILE2GO Евгений Ерохин, Википедия Allocer

Брянская колёсная платформа 8х8 обеспечена бронированием. Обращает на себя внимание использование противоминной (противоосколочной) "геометрии", когда нижние плоскости шасси выполнены таким образом, чтобы при взрыве мины ущерб от её воздействия был минимальным.

Бронеплатформа оснащена системой кондиционирования воздуха в кабине. Передняя оптика защищена сетчатыми экранами. Для очистки лобового бронестекла (а оно состоит из двух половин) используются две пары "дворников"-стеклоочистителей.

Источник изображения: MISSILE2GO Евгений Ерохин, Википедия Allocer

Для удобства попадания в кабину реализована вынесенная ступень, а также подножка в виде ниши под обеими бронедверцами.

Ранее ЗРК "Тор-М2" ("Тор-М2K") представлялся на колёсном шасси 6х6 9К332МК.