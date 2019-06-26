Минобороны Индии вновь отказалось от закупки ПТРК "Спайк" в Израиле

ЦАМТО, 25 июня. Минобороны Индии вновь отказалось от приобретения ПТРК "Спайк" израильского производства после того, как Организация оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) объявила, что сможет поставить аналогичную систему по более низкой цене в партнерстве с VEM Technologies Ltd.

Как сообщает Indian Express со ссылкой на источники в правительстве, связанные с одобрением продажи, Израиль уже уведомлен о расторжении сделки в пользу DRDO. Как заявлено, поставка МО Индии ПТРК национального производства была одобрена, так как реализация DRDO проекта создания ПТРК MPATGM продвигается быстрыми темпами после завершения второго этапа испытаний.

Как сообщал ЦАМТО, СВ Индии инициировали закупку ПТРК четвертого поколения для замены производимых по лицензии комплексов второго поколения 9M113 "Конкурс" и "Милан"/"Милан 2T", которые нельзя применять в ночное время. В 2014 году Совет по оборонным МО Индии одобрил покупку 8356 ракет "Спайк" и 321 пусковой установки, а также передачу Израилем соответствующих технологий государственной компании Bharat Dynamics Limited (BDL) для производства комплексов в стране. По различным причинам приобретение ПТРК постоянно откладывалось, однако под давлением командования СВ переговоры с Rafael Advanced Defense Systems все же начались.

Достигнутые к середине 2017 года договоренности предусматривали поставку 275 пусковых установок и 5500 ракет "Спайк". Соглашение также должно было включать передачу Bharat Dynamics Limited (BDL) технологий для производства в Индии 1500 ПУ и 30000 ракет.

В ноябре 2017 года МО Индии отказалось от подписания многомиллионного контракта на поставку ПТРК "Спайк" и поручило Организации оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) разработать для СВ страны в течение 3-4 лет национальный противотанковый ракетный комплекс MPATGM (Man-Portable Anti-Tank Guided Missile). Причиной аннулирования закупки "Спайк" называли нерешенные вопросы с передачей технологий производства комплекса компании Bharat Dynamics Limited (BDL), а также вопросы, возникшие в ходе испытаний комплекса в Индии.

Проект закупки израильских ПТРК возобновился в январе 2018 года после визита в Индию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Предполагалось провести повторные испытания ПТРК "Спайк" для оценки функционирования ГСН в жарких условиях и в случае их успешного завершения приобрести партию ПТРК в качестве временного решения до завершения разработки MPATGM. Тем не менее, DRDO, ссылаясь на успешно завершившиеся в сентябре прошлого года на полигоне Ахмеднагар испытания MPATGM, заявила, что сможет поставить "тысячи" национальных комплексов MPATGM к 2021 году (практически в те же сроки, что и предлагала Rafael).

В итоге, несмотря на скептицизм командования Сухопутных войск, Министерство обороны выбрало поставку комплексов DRDO в рамках программы "Делай в Индии".