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26.06.2019
ТАСС

Патрульный корабль ЧФ "Василий Быков" впервые проходит через Ла-Манш

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Построенный на ОАО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" головной патрульный корабль "Василий Быков" проекта 22160 Черноморского флота ВМФ России в районе Новороссийска, 08.03.2019
Построенный на ОАО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" головной патрульный корабль "Василий Быков" проекта 22160 Черноморского флота ВМФ России в районе Новороссийска, 08.03.2019.
Источник изображения: barmacode1.livejournal.com

Его маршрут пролегает через Черное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Северное и Балтийское моря, а также часть Атлантического океана

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков", который направляется в Санкт-Петербург, впервые проходит через пролив Ла-Манш, говорится в сообщении отдела информационного обеспечения флота, распространенном во вторник.

"Патрульный корабль ЧФ "Василий Быков", выполняющий плановый межфлотский переход с Черноморского на Балтийский флот, начал прохождение пролива Ла-Манш. В настоящее время корабль вышел из зоны ответственности Черноморского флота и перешел под управление командования Балтийского флота", - сообщили в пресс-службе.

"Василий Быков" отправился в морской поход для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня военно-морского флота. Этот дальний поход является первым для экипажа и корабля после его приема в состав Черноморского флота.

Всего в рамках межфлотского перехода экипаж преодолеет более 5 тыс. морских миль. Маршрут проходит через Черное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Северное и Балтийское моря, а также часть Атлантического океана.

Корабли проекта 22160 предназначены для защиты морской экономической зоны. Патрульные корабли также способны решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, выполнять поисково-спасательные функции. Автономность кораблей этого проекта составляет 60 суток. Они способны развивать скорость в 30 узлов, дальность плавания - 6 тыс. морских миль.

Патрульный корабль "Василий Быков" построен на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького. Он был спущен на воду в 2017 году, принят в состав Черноморского флота в декабре 2018 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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ЗДЗ Горького
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22160
БФ
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