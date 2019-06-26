Патрульный корабль ЧФ "Василий Быков" впервые проходит через Ла-Манш

Его маршрут пролегает через Черное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Северное и Балтийское моря, а также часть Атлантического океана

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков", который направляется в Санкт-Петербург, впервые проходит через пролив Ла-Манш, говорится в сообщении отдела информационного обеспечения флота, распространенном во вторник.

"Патрульный корабль ЧФ "Василий Быков", выполняющий плановый межфлотский переход с Черноморского на Балтийский флот, начал прохождение пролива Ла-Манш. В настоящее время корабль вышел из зоны ответственности Черноморского флота и перешел под управление командования Балтийского флота", - сообщили в пресс-службе.

"Василий Быков" отправился в морской поход для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня военно-морского флота. Этот дальний поход является первым для экипажа и корабля после его приема в состав Черноморского флота.

Всего в рамках межфлотского перехода экипаж преодолеет более 5 тыс. морских миль. Маршрут проходит через Черное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Северное и Балтийское моря, а также часть Атлантического океана.

Корабли проекта 22160 предназначены для защиты морской экономической зоны. Патрульные корабли также способны решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, выполнять поисково-спасательные функции. Автономность кораблей этого проекта составляет 60 суток. Они способны развивать скорость в 30 узлов, дальность плавания - 6 тыс. морских миль.

Патрульный корабль "Василий Быков" построен на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького. Он был спущен на воду в 2017 году, принят в состав Черноморского флота в декабре 2018 года.