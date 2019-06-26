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26.06.2019
ТАСС

Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы

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Источник изображения: © Алексей Песляк/ТАСС

Дрон отличается небольшой массой (5 кг) и сниженной заметностью

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Технополис "Эра" представил на форуме "Армия-2019" новый военный беспилотный летательный аппарат, который сделан в виде полярной совы. Новый аппарат представлен на стенде "Эры".

На стенде пояснили, что он отличается сниженной заметностью, чтобы можно было близко подлететь к цели. "Комплект беспилотника весит 5 кг, он свободно переносится и запускается одним человеком", - рассказали на стенде технополиса.

Беспилотник может определять координаты цели, также он использует лазерную подсветку для наведения артиллерии и авиации. Аппарат может проводить до 40 минут в воздухе, этого достаточно, чтобы провести разведку, уточнили разработчики.

Также они сообщили, что "Эра" разработала другой беспилотник в виде сокола. Его отличительной особенностью является то, что он с помощью динамика может имитировать звук сокола.

Форум "Армия-2019" открывается во вторник и продлится до 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
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Як-130 International
1 комментарий
№1
26.06.2019 12:15
Хитро-не ново,но вторичные демаскирующие признаки как каналы связи,управления,ориентации и передачи информации.........
0
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