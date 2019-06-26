Роскосмос опроверг информацию о нештатной ситуации при посадке "Союза МС-11"

Ранее сообщалось, что у космического корабля якобы отказал основной коллектор

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Роскосмос опроверг сообщения о возникновении нештатной ситуации во время посадки транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-11". Все бортовые системы отработали в строгом соответствии с программой полета, сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"При проведении посадки экипажа транспортного пилотируемого корабля все бортовые системы и агрегаты ТПК (в том числе комбинированная двигательная установка) отработали в штатном режиме, в строгом соответствии с программой полета. Замечаний нет", - сказали в госкорпорации.

Комментируя информацию о том, что у корабля якобы отказал основной коллектор, из-за чего автоматика перешла на резервный, в Роскосмосе пояснили, что резервный коллектор (контур пневмогидро системы комбинированной двигательной установки) был подготовлен к использованию после полного выполнения задач посадки экипажа для использования в случае необходимости.

"Союз МС-11" совершил посадку в 05:48 мск в 145 км юго-восточнее города Жезказган. На нем вернулись на Землю российский космонавт Олег Кононенко и астронавты Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство). Как уточнили в ЦУПе, экипаж чувствует себя хорошо.