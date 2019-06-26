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26.06.2019
Российская газета

Уникальная самоходка для ВДВ впервые засветилась на "Армии-2019"

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Источник изображения: rg.ru

Колесная самоходка 2С41 "Дрок" впервые представлена на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".


Эта 82-мм САУ создавалась в рамках опытно-конструкторской разработки "Набросок". Ею планируется вооружить артиллерийские батареи мотострелковых, десантно-штурмовых и горных батальонов.

Сообщалось, что кроме колесного варианта может появиться версия, смонтированная на двухзвенном гусеничном шасси.

Продемонстрированная в парке "Патриот" модификация выполнена на базе специально созданного для ВДВ бронированного автомобиля К-4386.

2С41 "Дрок" способен поражать цели на дальности в 6000 м. Скорострельность может достигать 12 выстрелов в минуту. Возимый боекомплект - 40 мин. Экипаж - 4 человека. Боевой вес -14 000 кг.

Для самообороны имеется дистанционно-управляемая пулеметная установка.

На машине смонтирован комплекс оптико-электронного противодействия, затрудняющий противнику наведение управляемого вооружения.

К-4386 оборудован двигателем мощностью 350 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч. Его длина - 6000 мм. Ширина - 2544 мм. Дорожный просвет - 420 мм.

Как ожидается, в ближайшее время начнутся поставки этого самоходного миномета в воздушно-десантные войска.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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