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26.06.2019
ЦАМТО

Серийное производство легких военно-транспортных самолетов Ил-112В может начаться с 2022 года

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Военно-транспортный самолет Ил-112В
Военно-транспортный самолет Ил-112В.
Источник изображения: © Артур Саркисян/ТАСС

ЦАМТО, 25 июня. Серийное производство легких военно-транспортных самолетов Ил-112В может начаться с 2022 года, заявил в интервью "РИА Новости" генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин.

"Мы будем готовы к серийному производству к 2022 году. В дальнейшем ВАСО сможет выйти на выпуск до 12 самолетов в год в рамках существующих производственных мощностей. При получении дополнительных инвестиций выпуск может быть увеличен. Все будет зависеть от объема бюджетного финансирования по обновлению парка государственной авиации. Только в ВКС России высказывали заинтересованность в покупке не менее 100 самолетов. Они должны заменить выбывающие из строя Ан-26. Так что, уверен, у этой машины хорошее будущее", – цитирует "РИА Новости" Ю.Грудинина.

По его словам, первый полет этой машины в марте прошел успешно. "Самолет показал хорошую устойчивость и управляемость на земле и в воздухе. Сейчас Ил-112В дооснащается необходимым измерительным оборудованием. К дальнейшим летным испытаниям планируем приступить в конце этого года, сразу после окончания ремонта аэродрома на ВАСО", – добавил глава ПАО "Ил".

Как напоминает агентство, Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В ведутся с 2014 года. Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, назначенный срок службы которых истекает. Выход из эксплуатации 50% парка произойдет до 2030 года, а 90% до 2032 года.

На сегодняшний день самолет Ил-112В (0101) совершил первый полет, фюзеляж второго (0102) находится в ЦАГИ на испытаниях. Третий и четвертый самолеты заложены на Воронежском авиазаводе.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Ил-112
Компании
ВАСО
Ил
ЦАГИ
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