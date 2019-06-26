Новейший "Панцирь-СМ" впервые открыто показали на "Армии -2019"

На V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" специалисты и гости этого масштабного мероприятия могут впервые познакомиться с новейшей разработкой отечественных оборонщиков - зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-СМ".

На предыдущих выставках эта система демонстрировалась лишь в закрытом режиме.

ЗРПК получил новые, более дальнобойные, скоростные и точные ракеты, способные уничтожать широкий спектр целей. Такие ЗУР могут превратить в дымящиеся обломки как современные самолеты, выполненные, в том числе по технологии "стелс", так и миниатюрные беспилотники различных типов. На продемонстрированной машине установлено 12 контейнеров с таким умным оружием.

Также в распоряжении расчета остались скорострельные спаренные 30-мм зенитные автоматические пушки, поражающие различные летающие объекты на дистанции в 4000 м.

Бортовую артиллерию можно применять и по наземным целям, в том числе обладающим броней, таким как БМП, БТР и БРДМ.

На "Панцире-СМ" обновлено прицельное оборудование, имеющее значительно более высокие возможности по сравнению с версией первого поколения.

Особый интерес представляет и автомобиль К-53958 "Торнадо" (8х8), на котором смонтированы элементы комплекса. Как сообщали ранее разработчики, этот гигант с дизелем мощностью 450 л.с. имеет снаряженную массу до 21 000 кг, обладает грузоподъемностью в 22 000 кг. Имеется автоматическая коробка передач.

Максимальная скорость по шоссе - 90 км/ч. Глубина преодолеваемого брода без подготовки - 1,5 м, с кратковременной подготовкой - 1,8 м. Ширина преодолеваемого рва -1,4 м.

Трехместная кабина укреплена броней, которая держит 7,62-мм пулю Б-32 снайперской винтовки СВД.

Вездеход защитит экипаж в случае подрыва двухкилограммового фугаса под колесом или кабиной.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, создание "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев