Россия и Гвинея-Бисау подпишут соглашение о военном сотрудничестве - Шойгу

Кубинка (Московская область). 25 июня. ИНТЕРФАКС - Военные ведомства России и Гвинеи-Бисау подпишут соглашение о сотрудничество во вторник в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2019", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня мы с вами подпишем межведомственное соглашение о военном сотрудничестве, которое послужит развитию наших отношений в оборонной сфере", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Республики Гвинея-Бисау Эдуарду Коштой Саньей.

Шойгу предложил коллеге обсудить состояние и перспективы взаимодействия военных ведомств двух стран.

Он отметил, что в России разделяют настрой руководства Гвинеи-Бисау на активизацию двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, военной и гуманитарной областях.

"Удовлетворены уровнем взаимодействия наших стран в ООН, принципиальной близостью позиций по ключевым вопросам современной повестки дня. Готовы на основе реалистичного, взвешенного подхода вести совместный поиск направлений взаимовыгодного партнёрства", - сказал Шойгу.

Он отметил, что отношения между Россией и Гвинеей-Бисау имеют давнюю историю и традиционно носят дружественный характер.