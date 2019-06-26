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26.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Каспийская флотилия поднята по тревоге

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Источник изображения: mil.ru

Проводится внезапная проверка боеготовности Каспийской флотилии и артиллеристов Южного военного округа, а также пяти соединений общевойсковой армии Восточного военного округа в Бурятии, сообщает Минобороны России.

В проверке участвуют 35 кораблей, включая ракетный корабль "Татарстан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Астрахань", "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", передает РИА "Новости".

Экипажи кораблей экстренно готовят их к бою и походу, морпехи направляются "в районы сосредоточения", передает ТАСС.

На следующем этапе проверки будут проведены ракетные и артиллерийские стрельбы, выполнены противоминные задачи, подготовка к противодесантной обороне побережья, наступление морпехов.

Будет спланировано всестороннее обеспечение войск.

Кроме того, по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности подняты пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа в Бурятии, включая мотострелковое, ракетное, артиллерийское, танковое соединения, а также бригаду связи и подразделения РХБ защиты.

Позднее по учебной тревоге были подняты артиллеристы соединения, дислоцированного в Волгоградской области. В ходе внезапной проверки они выполнят задачи по огневому поражению противника различными типами боеприпасов, в том числе высокоточными.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значимости Каспийского моря для геополитических интересов России.


Антон Антонов

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