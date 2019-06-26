Каспийская флотилия поднята по тревоге
Проводится внезапная проверка боеготовности Каспийской флотилии и артиллеристов Южного военного округа, а также пяти соединений общевойсковой армии Восточного военного округа в Бурятии, сообщает Минобороны России.
В проверке участвуют 35 кораблей, включая ракетный корабль "Татарстан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Астрахань", "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", передает РИА "Новости".
Экипажи кораблей экстренно готовят их к бою и походу, морпехи направляются "в районы сосредоточения", передает ТАСС.
На следующем этапе проверки будут проведены ракетные и артиллерийские стрельбы, выполнены противоминные задачи, подготовка к противодесантной обороне побережья, наступление морпехов.
Будет спланировано всестороннее обеспечение войск.
Кроме того, по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности подняты пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа в Бурятии, включая мотострелковое, ракетное, артиллерийское, танковое соединения, а также бригаду связи и подразделения РХБ защиты.
Позднее по учебной тревоге были подняты артиллеристы соединения, дислоцированного в Волгоградской области. В ходе внезапной проверки они выполнят задачи по огневому поражению противника различными типами боеприпасов, в том числе высокоточными.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значимости Каспийского моря для геополитических интересов России.
Антон Антонов
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются