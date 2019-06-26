Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в F-35 в Финляндии

23 мая самолеты F-35A из состава 421-й истребительной авиаэскадрильи [ВВС США] с авиабазы Хилл (штат Юта) прилетели на авиабазу Авиано в Италии. После небольшого тура по городам и странам Европы 13 июня они из немецкого Шпангдалема перебрались в финский Турку.

AF-181 17-5239 и AF-192 17-5252

15-16 июня здесь проходило авиашоу Turku Airshow в честь 100-летия Финской авиационной ассоциации FAA (Finnish Aeronautical Association) и 75-летия окончания советско-финской войны 1941-1944 годов (войны продолжения).

Также в авиашоу приняли участие шведские "Грипены", французские "Рафали", английские "Тайфуны", выступила финская пилотажная группа Midnight Hawks, продемонстрировали свои машины в воздухе владельцы исторической авиатехники. А вот участие американских F-35 изначально анонсировано не было.

В понедельник 17 мая оба американских самолета вылетели из Турку и, пролетев над Балтийским морем, приземлились в Норвежском Эрланне, где два дня совместно отрабатывали учебные полеты, а затем вернулись обратно в Шпангдалем.

Нужно заметить, что F-35 впервые оказались в Финляндии, и скорее всего это событие напрямую связано с предстоящим конкурсом по проекту HX

Большинство ресурсов рунета с понтом юзают название программы, типа, для солидности, но никто из них не объясняет, почему HX? Оказывается, такое построение аббревиатуры считается традиционным для программ перевооружения в современных военно-воздушных силах Финляндии:

H = Hornet - первая буква происходит от названия заменяемой машины;

X = повелось это с США, но постепенно прижилось почти повсеместно, что буква X обычно используется в качестве идентификатора для обозначения перспективных образцов вооружения и военной техники.

Программа HX началась в 2015 году для замены в составе ВВС страны истребителей-бомбардировщиков F/A-18C/D "Хорнет", срок эксплуатации которых истекает в 2025-2030 годах. В финском тендере участвуют пять многоцелевых истребителей. Кроме единственного самолета пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II решили рискнуть ещё четыре претендента поколений 4 и 4.5 - Boeing F/A-18E/F Super Hornet, Saab ‎JAS-39E/F Gripen, Dassault Rafale и Eurofighter EF-2000 Typhoon (теперь BAE Systems). Как видите, практически все они кроме "Супер Хорнета" приняли участие в авиашоу в Турку в субботу и воскресенье, причем "Грипены", "Тайфуны" и "Рафали" продемонстрировали свои возможности в полете, а "Лайтнинг-2" показывали только в статической экспозиции.

Очевидно, что таким немудреным способом производители пытаются повысить свои шансы в конкурсе. Но как бы они не старались, прелюдия основной драки развернется с наступлением нового 2020 года, когда начнутся испытания претендентов. Каждый истребитель в течение двух недель пройдет 10-дневную программу испытаний на финском аэродроме Пирккала. Например, полеты F-35 начнутся там 7 февраля. К сожалению финнов, сами они не смогут проверить машину в полете - у F-35 нет двухместной версии. Пилотировать их будут либо летчики ВВС США, либо заводские испытатели.

Затем в течение всего года специалисты ВВС будут анализировать результаты испытаний, а потом передадут свои рекомендации правительству, которое должно принять решение о приобретении в 2021 году. Здесь-то и начнется самое интересное.

Уже сейчас программа обещает стать крупнейшим для Финляндии оружейным контрактом с рамочной стоимостью 7-10 миллиардов евро, причем эта сумма не включает приобретение вооружения и оборудования, а также затраты на техническое обслуживание и модернизацию в течение жизненного цикла новых машин. Но при расчетной потребности в 100-120 многоцелевых истребителей для обороны Финляндии запрос на предоставление информации в 2016 г. предполагал закупку до 64 новых машин, а в дальнейшем четыре парламентские партии предложили сократить их количество до 48.

Согласно графику проекта, истребители по программе HX должны появиться в Финляндии в 2025-2030 годах.