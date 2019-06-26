Войти
26.06.2019
bmpd.livejournal.com

F-35 в Финляндии

409
0
0

Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в F-35 в Финляндии

23 мая самолеты F-35A из состава 421-й истребительной авиаэскадрильи [ВВС США] с авиабазы Хилл (штат Юта) прилетели на авиабазу Авиано в Италии. После небольшого тура по городам и странам Европы 13 июня они из немецкого Шпангдалема перебрались в финский Турку.

AF-181 17-5239 и AF-192 17-5252

15-16 июня здесь проходило авиашоу Turku Airshow в честь 100-летия Финской авиационной ассоциации FAA (Finnish Aeronautical Association) и 75-летия окончания советско-финской войны 1941-1944 годов (войны продолжения).

Также в авиашоу приняли участие шведские "Грипены", французские "Рафали", английские "Тайфуны", выступила финская пилотажная группа Midnight Hawks, продемонстрировали свои машины в воздухе владельцы исторической авиатехники. А вот участие американских F-35 изначально анонсировано не было.

В понедельник 17 мая оба американских самолета вылетели из Турку и, пролетев над Балтийским морем, приземлились в Норвежском Эрланне, где два дня совместно отрабатывали учебные полеты, а затем вернулись обратно в Шпангдалем.

Нужно заметить, что F-35 впервые оказались в Финляндии, и скорее всего это событие напрямую связано с предстоящим конкурсом по проекту HX

Большинство ресурсов рунета с понтом юзают название программы, типа, для солидности, но никто из них не объясняет, почему HX? Оказывается, такое построение аббревиатуры считается традиционным для программ перевооружения в современных военно-воздушных силах Финляндии:

H = Hornet - первая буква происходит от названия заменяемой машины;

X = повелось это с США, но постепенно прижилось почти повсеместно, что буква X обычно используется в качестве идентификатора для обозначения перспективных образцов вооружения и военной техники.

Программа HX началась в 2015 году для замены в составе ВВС страны истребителей-бомбардировщиков F/A-18C/D "Хорнет", срок эксплуатации которых истекает в 2025-2030 годах. В финском тендере участвуют пять многоцелевых истребителей. Кроме единственного самолета пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II решили рискнуть ещё четыре претендента поколений 4 и 4.5 - Boeing F/A-18E/F Super Hornet, Saab ‎JAS-39E/F Gripen, Dassault Rafale и Eurofighter EF-2000 Typhoon (теперь BAE Systems). Как видите, практически все они кроме "Супер Хорнета" приняли участие в авиашоу в Турку в субботу и воскресенье, причем "Грипены", "Тайфуны" и "Рафали" продемонстрировали свои возможности в полете, а "Лайтнинг-2" показывали только в статической экспозиции.

Очевидно, что таким немудреным способом производители пытаются повысить свои шансы в конкурсе. Но как бы они не старались, прелюдия основной драки развернется с наступлением нового 2020 года, когда начнутся испытания претендентов. Каждый истребитель в течение двух недель пройдет 10-дневную программу испытаний на финском аэродроме Пирккала. Например, полеты F-35 начнутся там 7 февраля. К сожалению финнов, сами они не смогут проверить машину в полете - у F-35 нет двухместной версии. Пилотировать их будут либо летчики ВВС США, либо заводские испытатели.

Затем в течение всего года специалисты ВВС будут анализировать результаты испытаний, а потом передадут свои рекомендации правительству, которое должно принять решение о приобретении в 2021 году. Здесь-то и начнется самое интересное.

Уже сейчас программа обещает стать крупнейшим для Финляндии оружейным контрактом с рамочной стоимостью 7-10 миллиардов евро, причем эта сумма не включает приобретение вооружения и оборудования, а также затраты на техническое обслуживание и модернизацию в течение жизненного цикла новых машин. Но при расчетной потребности в 100-120 многоцелевых истребителей для обороны Финляндии запрос на предоставление информации в 2016 г. предполагал закупку до 64 новых машин, а в дальнейшем четыре парламентские партии предложили сократить их количество до 48.

Согласно графику проекта, истребители по программе HX должны появиться в Финляндии в 2025-2030 годах.

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Италия
Норвегия
США
Финляндия
Франция
Швеция
Продукция
EF-2000
F-117
F-18
F-35
F-35A
Gripen NG
Rafale
Super Hornet
Р-17
Компании
BAE Systems
Boeing
Dassault
Lockheed-Martin
SAAB
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
28.01.2015
F-35 с грузом проблем
22.01.2014
По прогнозам, в лидерах будет F-35
06.05.2013
Лидеры прежние
27.12.2012
Рейтинг 20 наиболее крупных сделок по продаже вооружений, решения по которым были приняты в 2012 году
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.06 14:20
  • 106
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 26.06 14:09
  • 4
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 26.06 13:58
  • 1
Борис Обносов: "Форум "Армия" – важнейшая площадка для демонстрации наших достижений"
  • 26.06 13:57
  • 2
В чём виновен Калашников при БПЛА-камикадзе "Ланцет", или как запускать любой БЛА на крейсерской скорости с руки
  • 26.06 13:54
  • 70
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 26.06 13:47
  • 39
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 26.06 13:00
  • 1
Украинская модернизация "Шилки"
  • 26.06 12:45
  • 1
China.com (Китай): будет ли китайская военная промышленность поставлять оружие российской армии? Такой случай уже представился
  • 26.06 12:28
  • 1
Колеса будущей войны
  • 26.06 12:15
  • 1
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 26.06 12:03
  • 1
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 26.06 10:54
  • 9
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета
  • 26.06 10:51
  • 1
NDTV (Индия): военно-воздушные силы Индии планируют вооружить свои истребители Су-30 израильскими ракетами
  • 26.06 10:34
  • 1
Научный руководитель КГНЦ: на форуме "Армия-2019" представим решение проекта авианосца
  • 26.06 10:33
  • 15
Российское оружие лишают Божьей силы