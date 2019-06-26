Спуск с отказом: что произошло с "Союзом"

При возвращении "Союза" произошла нештатная ситуация

Нештатная ситуация произошла в самом начале спуска корабля "Союз МС-11", на котором на Землю вернулись космонавт Олег Кононенко, а также астронавты Давид Сен-Жак и Энн Макклейн. О ней, как обычно бывает, сообщили американские коллеги Роскосмоса. На приземление отказ не повлиял, все члены экипажа чувствуют себя нормально.

Утром во вторник в казахстанской степи совершил приземление пилотируемый космический корабль "Союз МС-11", на борту которого на Землю с Международной космической станции вернулись космонавт Олег Кононенко, а также астронавты Давид Сен-Жак и Энн Макклейн.

Приземление корабля состоялось в 148 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в 05:48 мск.

Ранее минувшей ночью в расчетное время корабль "Союз МС-11" отчалил от модуля "Поиск". При этом на МКС остались россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.

На высоте примерно ста километров корабль вошел в плотные слои атмосферы, в 5.33 корабль вышел на связь, Олег Кононенко доложил, что перегрузка составила 4,4 единиц. "Самочувствие хорошее", - добавил он.

Все три члена экипажа сообщили о нормальном самочувствии, лучше всех выглядела астронавт Энн Макклейн, которая улыбалась и приветливо жестикулировала, оказавшись вне капсулы спускаемого аппарата. После проверки физического состояния и коротких интервью членов экипажа унесли в палатки для подготовки к отправке с места приземления.

Корабль, как это бывает чаще всего, приземлился вертикально, не завалившись на бок, что упрощает процесс извлечения экипажа.

"Мое третье приземление, опять вертикальное, погода как всегда радует", - сказал Кононенко.

Трансляцию приземления вела телестудия Роскосмоса, в эфире посадку комментировала представитель госкорпорации и опытные космонавты. При этом неоднократно повторялось, что посадка проходит штатно. Однако уже не впервые о некоторых замечаниях сообщили не в Роскосмосе, а американские коллеги из NASA.

Так, выяснилось, что нештатная ситуация произошла с двигательной установкой пилотируемого корабля "Союз МС-11", передает РИА "Новости" со ссылкой на NASA.

В ходе трансляции, которая велась на сайте NASA, комментатор сообщил,

что после выполнения манёвра для схода корабля "Союз МС-11" с орбиты произошел отказ основного коллектора

(комплект топливных баков с магистралями и клапанами) двигательной установки корабля. При этом автоматика успешно перешла на резервный коллектор.

Однако этот отказ не повлиял на спуск "Союза МС-11" с орбиты.

Кононенко, Сен-Жак и Макклейн прилетели на МКС в декабре 2018 года. Во время их полета на станции были приняты беспилотный корабль Crew Dragon, грузовые корабли "Прогресс МС-11", Cygnus и Dragon. За это время были выполнены пять выходов в открытый космос: два по российской программе и три по американской. С борта МКС с помощью манипулятора запускались малые спутники, а с использованием двигателей грузовых кораблей "Прогресс" поднималась орбита станции.

Для командира корабля Олега Кононенко это был четвертый полет на околоземную орбиту. На данный момент он является рекордсменом по продолжительности пребывания на Международной космической станции - 737 суток. Космонавт Роскосмоса провел свыше полусотни экспериментов и исследований по российской научной программе.

В частности, Кононенко установил на борту МКС "умную полку", которая позволит облегчить в будущем работу экипажей, и провел уникальный эксперимент по печати живых тканей на 3D-биопринтере.

Проект "Магнитный 3-D биопринтер", в реализации которого участвуют госкорпорация Роскосмос с частными компаниями, начал свою работу в 2016 году. В рамках проекта был создан биопринтер для печати живых тканей и органных конструктов в условиях отсутствия гравитации.

Аналогичный биопринтер находился на борту "Союза МС-10" 11 октября,

когда произошла нештатная ситуация, по причине аварии носителя эксперимент не состоялся.

В этой экспедиции Олег Кононенко совершил два выхода в открытый космос. Первый выход состоялся 11-12 декабря 2018 года - вместе с космонавтом Сергеем Прокопьевым продолжительностью 7 часов 45 минут. Основной задачей было обследование внешней поверхности МКС и бытового отсека корабля "Союз МС-09". Это была уникальная и сложная работа, которая, несомненно, войдет в историю мировой космонавтики. Тогда российские космонавты занимались обследованием загадочного отверстия, которое появилось в обшивке корабля "Союз" и стало причиной утечки воздуха и серьезного разбирательства в Роскосмосе. К слову, разбирательство это не завершено, ответы о причинах появления отверстия госкорпорацией не даны.

Второй выход состоялся 29-30 мая 2019 года - вместе с космонавтом Алексеем Овчининым продолжительностью 6 часов 1 минута. В рамках эксперимента "Тест" они демонтировали устройства экспонирования и взяли пробы для оценки возможных микроповреждений оболочки станции, изменили ориентацию блока контроля давления и осаждений, а также демонтировали неиспользуемые кабели и измерительные блоки.

Приземлившийся экипаж в твитере поздравил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который сообщил точное время посадки - 05.47.50 мск - и напомнил про аварию корабля "МС-10", после которой запускалась эта команда астронавтов.

"Помню колоссальное напряжение всех коллег на старте 3 декабря. Экипаж выполнил свою задачу полностью, ребята достойны уважения", - написал Рогозин в твитере.

Отдел "Наука"