Источник: Узбекистан закупил российские бронеавтомобили "Тигр"

Машины вооружены пулеметами ПКМ калибра 7,62 мм в открытой установке

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Узбекистана закупили партию российских многоцелевых бронеавтомобилей "Тигр". Об этом ТАСС на пятом Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" сообщил источник в официальной делегации среднеазиатской страны на выставке.

По его словам, было приобретено "несколько десятков" бронемашин ВПК-233136 "Тигр" в специальной комплектации. "Автомобили доработаны по требованию спецподразделений Узбекистана. В частности, в бронированном корпусе были оборудованы дополнительные двери, на всех окнах смонтированы защитные решетки, а на крыше установлены инфракрасный прожектор и разборная бронезащита стрелка по периметру переднего и заднего люков", - сообщил источник, добавив, что " Тигр" в этой конфигурации вооружен пулеметом ПКМ калибра 7,62 мм в открытой установке.

"Эти "Тигры" успели себя зарекомендовать с положительной стороны. Машина может выполнять все задачи, поставленные перед спецподразделениями и в прямом смысле служить их домом. Не всякий бронеавтомобиль способен на такое", - подчеркнул источник.

Форум "Армия-2019" проходит в Кубинке с 25 по 30 июня.