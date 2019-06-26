"Калашников" создаст для Минобороны линейку боевых роботов

ЦАМТО, 25 июня. "Калашников" получил заказ от Минобороны РФ на создание линейки боевых робототехнических комплексов, ОКР называется "Соратник". Об этом, как передает "РИА Новости", заявил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев.

"Первый комплекс был представлен несколько лет назад. Мы прошли опытную эксплуатацию и не так давно получили заказ на ОКР. Она будет называться "Соратник". Это будут совершенно другие изделия – целая линейка продуктов", – сказал В.Дмитриев на традиционной ежегодной презентации концерна в преддверии форума "Армия-2019".

Ранее "Соратником" назывался робототехнический комплекс, разработанный в инициативном порядке. На базе технологий, полученных в результате этой работы, теперь будет создаваться семейство роботов в интересах Минобороны, отмечает агентство.