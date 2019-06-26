Путин о российском оборонном экспорте

24 июня 2019 года Президент Российской Федерации Владимир Путин в Москве провёл заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами. В выступлении на заседании Владимир Путин, в частности, обнародовал актуальные данные об объемах российского оборонного экспорта.

(c) пресс-служба Президента Российской Федерации

В совещании приняли участие Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, помощник Президента Юрий Ушаков, заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, генеральных директор Государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, заместитель начальника Управления Президента по внешней политике Игорь Нагорный и заместитель Министра финансов Леонид Горнин.

Выстуление Владимира Путина на заседании:

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Предлагаю с учётом проделанной в 2018 году работы поговорить о текущих задачах на этот год и перспективах на 2020 и 2021 годы.

Сразу хотел бы отметить, что благодаря последовательной реализации принятых в ходе предыдущих заседаний решений в 2018 году перевыполнен план поставок товаров военного назначения за рубеж на два процента.

Финансовые показатели экспорта ВТС увеличиваются уже четвёртый год подряд и вплотную приблизились к отметке в 16 миллиардов долларов. При этом в первые пять месяцев текущего года позитивная динамика сохраняется.

Валютная выручка от экспорта продукции военного назначения выросла на 45 процентов, а совокупный портфель заказов достиг рекордного значения - почти 54 миллиарда долларов. Россия уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений.

Говоря о стоящих перед нами задачах, хочу отметить, что ключевая из них - это совершенствование финансовых, экономических, организационных и иных механизмов военно-технического сотрудничества.

Наряду с экспортом вооружения, в том числе самых современных его образцов, необходимо активнее заниматься вопросами модернизации уже поставленной техники, разворачивать на территориях государств-заказчиков сервисные центры, сокращать сроки оказания ремонтных услуг.

Важно развивать успешный опыт кооперации в сфере производства вооружений и военной техники. Там, где это отвечает взаимным интересам, продолжать практику совместного проведения опытно-конструкторских работ и передачи заказчикам российских технологий. Мы с вами хорошо знаем, что у многих наших партнёров это вызывает серьёзный интерес. Внимательнее необходимо учитывать и пожелания партнёров по созданию собственной оборонной промышленности.

Безусловно, приоритетного внимания требуют вопросы, связанные с усилением военно-технического потенциала Организации Договора о коллективной безопасности, оказанием содействия её странам-участницам в укреплении обороноспособности.

Новые факторы, осложняющие нашу работу с партнёрами по ВТС, включая ужесточение конкурентной борьбы и всё более агрессивное использование недобросовестных методов политического шантажа и санкций, требуют учёта и адекватного реагирования.

Поэтому в целях более эффективной организации всей нашей деятельности в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами подготовлен проект новой Стратегии ВТС, которая предусматривает скоординированные меры политико-дипломатического, финансово-экономического и технического характера.

Нужно сделать всё, чтобы сохранить лидирующие позиции России на мировом рынке вооружений. Именно в таком духе предлагается сегодня предметно обсудить этот документ, уточнить приоритеты и направления дальнейшего развития военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

<…>