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26.06.2019
ТАСС

На "Армии-2019" представили радиоуправляемую модель беспилотника "Охотник"

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Охотник-У
Многоцелевой сверхтяжёлый беспилотный летательный аппарат "Охотник-У".
Источник изображения: http://bastion-karpenko.ru/

Модель дрона оснащена блоком дистанционного управления с фиксированной антенной

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Радиоуправляемая модель новейшего российского беспилотного летательного аппарата (БЛА) С-70 "Охотник" впервые демонстрируется в ходе пятого Международного военно-технического форума "Армия-2019".

Модель, выполненная, предположительно, в масштабе 1:16, представлена в павильоне новых российских вооружений и военной техники, расположенном на открытой статической экспозиции форума. Она оснащена блоком дистанционного управления с фиксированной антенной.

По сравнению с ранее опубликованными в интернете предположительными фотографиями БЛА "Охотник", у модели изменена форма шасси.

Согласно данным, представленным в ходе форума "Армия-2019", БЛА "Охотник" предназначен для нанесения ударов по объектам противника. Его длина составляет 19 м, а размах крыла - 14 м.

Форум "Армия-2019" проходит в парке "Патриот" в Кубинке в период с 25 по 30 июня.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Охотник-У
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
ИТ
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