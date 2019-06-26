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26.06.2019
ТАСС

Новые десантные корабли РФ будут переходным звеном к экспедиционным кораблям

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Плакат с церемонии закладки на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для ВМФ России двух больших десантных кораблей модифицированного проекта 11711 "Владимир Андреев" (заводской номер 303) и "Василий Трушин" (заводской номер 304). Калининград,
Плакат с церемонии закладки на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для ВМФ России двух больших десантных кораблей модифицированного проекта 11711 "Владимир Андреев" (заводской номер 303) и "Василий Трушин" (заводской номер 304). Калининград, 23.04.2019.
Источник изображения: Mil.Press FlotProm

Как сообщил научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин, при разработке этих кораблей учтены пожелания КГНЦ

КУБИНКА /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Заложенные на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь" большие десантные корабли (БДК) являются этапом на пути к строительству более крупных экспедиционных кораблей. Об этом сообщил в интервью ТАСС научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

"Эти корабли [БДК] большего водоизмещения [по сравнению с проектом 11711], больших возможностей. Это другие корабли, нежели предыдущий проект, первым представителем которого является "Иван Грен". Это другой проект, переходный проект", - сообщил он, отвечая на вопрос о номере обновленного проекта и изменениях в нем.

"С точки зрения полного представления экспедиционного корабля корпуса, заложенные на "Янтаре", такими не будут. Скорее всего, это переходный проект. Заложенные на "Янтаре" корабли могут рассматриваться как этап на пути перехода к классическому экспедиционному кораблю", - отметил научный руководитель центра.

По его словам, при разработке этих кораблей учтены пожелания центра "начиная от отдельных технических решений по движителям этих кораблей, по обводам корпуса". "Не вдаваясь в подробности, это и направленность вращения гребных винтов, их размещение, система, которая связана с обеспечением размагничивания корабля, внутренние системы, то есть много решений", - отметил Половинкин.

Номер проекта

По его словам, "номер проекта, конечно, известен Крыловскому центру". "Но он не узаконен в приказах главнокомандующего [ВМФ]. Поэтому мы воздержимся от определения этого номера", - сказал научный руководитель центра.

Половинкин пояснил, что формировать номер дано право в том числе и Крыловскому центру. "Существуют нормативные документы по определению номера проекта. Они, к сожалению, имеют определенный гриф - каким образом определяется порядок цифр в этом пятизначном числе. Все это оговорено. Конечно, Крыловский центр знает, какой это будет проект, но я бы не хотел об этом говорить", - заключил он.

23 апреля на ПСЗ "Янтарь" были заложены БДК "Владимир Андреев" и "Василий Трушин". При этом утверждалось, что речь идет о кораблях "модифицированного проекта 11711". Из представленных на церемонии плакатов следовало, что это будут корабли, способные нести вертолеты.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦНИИ им. Крылова
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711
АРМИ-20XX
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