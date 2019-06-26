Войти
26.06.2019
ТАСС

Источник: российские бронеавтомобили превзошли американские в Узбекистане

505
0
+4
Бронеавтомобиль К-53949 "Тайфун-К"
Бронеавтомобиль К-53949 "Тайфун-К".
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

По данным узбекского военно-дипломатического источника, российская машина отличается большей боеготовностью, ремонтопригодностью и топливной эффективностью

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 25 июня. /ТАСС/. Бронеавтомобили с повышенной противоминной защитой класса MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected) "Тайфун-К" российского производства превзошли боевики M-ATV в ходе сравнительных испытаний, проведенных вооруженными силами Узбекистана. Об этом ТАСС в ходе 5-го Международного военно-технического форума "Армия-2019" сообщил узбекский военно-дипломатический источник.

"Проведенные испытания показали, что российская машина отличается большей ремонтопригодностью, топливной эффективностью и боеготовностью. M-ATV, в частности, не очень успешно может применяться в горах, так как ее надежность и стоимость эксплуатации ощутимо выше по сравнению с российским образцом. У нее также меньше показатели мобильности и хуже возможности по перевозке людей и грузов", - сообщил узбекский источник, добавив, что вышеупомянутые бронемашины эксплуатируются в базовой версии без какого-либо боевого модуля.

По словам источника, ранее вооруженные силы Узбекистана получили несколько единиц бронемашин российского производства К-53949 "Тайфун-К", которые были переданы подразделениям специального назначения. "Эти бронемашины эксплуатируются в базовой версии без какого-либо боевого модуля" - добавил источник.

Боевая бронированная машина с колесной формулой 4х4 класса MRAP К-53849 разработа компанией "Ремдизель" и является первой российской платформой этого класса. На ее основе создано целое семейство техники - от медико-эвакуационной машины до самоходного противотанкового ракетного комплекса.

Форум "Армия-2019" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке в период с 25 по 30 июня.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Узбекистан
Продукция
M-ATV
КамАЗ-53949
Тайфун-К
Компании
Ремдизель
Проекты
АРМИ-20XX
Медицина
Тайфун
Похожие новости
24.06.2019
Форум "Армия-2019" за несколько дней до открытия
08.05.2019
Российские "Тайфун-К" потеснили броневики из США в Узбекистане
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
18.08.2016
"Тайфун-К" выйдет на внешний рынок
03.08.2016
Своим путем по минному полю
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.06 14:20
  • 106
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 26.06 14:09
  • 4
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 26.06 13:58
  • 1
Борис Обносов: "Форум "Армия" – важнейшая площадка для демонстрации наших достижений"
  • 26.06 13:57
  • 2
В чём виновен Калашников при БПЛА-камикадзе "Ланцет", или как запускать любой БЛА на крейсерской скорости с руки
  • 26.06 13:54
  • 70
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 26.06 13:47
  • 39
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 26.06 13:00
  • 1
Украинская модернизация "Шилки"
  • 26.06 12:45
  • 1
China.com (Китай): будет ли китайская военная промышленность поставлять оружие российской армии? Такой случай уже представился
  • 26.06 12:28
  • 1
Колеса будущей войны
  • 26.06 12:15
  • 1
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 26.06 12:03
  • 1
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 26.06 10:54
  • 9
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета
  • 26.06 10:51
  • 1
NDTV (Индия): военно-воздушные силы Индии планируют вооружить свои истребители Су-30 израильскими ракетами
  • 26.06 10:34
  • 1
Научный руководитель КГНЦ: на форуме "Армия-2019" представим решение проекта авианосца
  • 26.06 10:33
  • 15
Российское оружие лишают Божьей силы