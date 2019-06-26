I-Dome – мобильная версия израильской тактической системы противоракетной обороны "Железный купол"

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в I-Dome - мобильная версия системы ПРО "Железный купол"

На [53-м] международном авиакосмическом салоне Ле-Бурже (17-20.06.19) [израильская] компания "Рафаэль" среди прочего продемонстрировала ЗРК I-Dome - мобильную версию системы ПРО "Железный купол" (ЖК, Iron Dome, "Кипат Барзель"). Система призвана сопровождать наступающие части СВ для их непосредственного прикрытия от различных воздушных угроз. В случае необходимости, как и "Железный купол", I-Dome может защищать стационарные объекты (военные базы, промышленные и административные центры).

I-Dome является системой ПРО (C-RAM - Counter Rocket, Artillery, Mortar) и ЗРК малой дальности (VSHORAD - VeryShort Range) одновременно. Соответственно защищает как от артиллерийского огня (снаряды, мины, ракеты), так и от ЛА различных типов (самолёты, вертолёты, БПЛА).

Все элементы системы смонтированы на одном грузовике (6х6, на моделях и виртуализации используется MAN): ПУ на 10 ракет (в отличии от обычной ПУ ЖК на 20 ракет), система управления и контроля (BMC - Battle Management & Control), РЛС. Как и на ЖК, используется РЛС с активной фазированной антенной решёткой (АФАР), но с 4 панелями для кругового обзора. РЛС напоминает морскую EL/M-2248 MF-STAR, но гораздо более компактная. Дальность действия РЛС по-видимому меньше, чем оригинальной РЛС комплекса ЖК (EL/M-2084 MMR).

Стрельба выполняется с места, время перевода из походного положения в боевое очень короткое (несколько минут). I-Dome всепогоден, может одновременно отслеживать и поражать большое количество целей, может работать самостоятельно или быть интегрирован в более масштабную систему ПВО, сочетающую разные типы зенитных средств.

Несмотря на то, что I-Dome пока представлен в виде концепции (т.е. не существует "в железе" - только модель и виртуализация) следует помнить, что базируется он на отработанных технологиях ЖК (ракета-перехватчик "Тамир", ПО системы управления, элементы ПУ, РЛС-технологии компании ЭЛьТА). Т.е. технологий, на счету которых более 2,000 оперативных перехватов ракет и мин с вероятностью попадания свыше 90%. Что касается возможностей VSHORAD, то и они уже достаточно давно отрабатываются в рамках модернизации обычного ЖК.

Ссылки:

[*]Iron Dome goes on the road, janes, 12.06.19.

[*]"Рафаэль" впервые покажет на авиасалоне в Париже электрооптическую систему для боевых самолётов и интегрированными возможностями РЛС, israeldefense, 16.06.19.

[*]Мобильная, компактная и - усовершенствованная: новое поколение системы "Железный купол", 13news, 19.06.19.

[*]I-Dome на сайте "Рафаэль" (формат pdf).

[*]Обсуждение на Фреш.