ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М

ЦАМТО, 25 июня. АК им. С.В.Ильюшина передал ВКС России два модернизированных тяжелых транспортника Ил-76МД-М, еще один будет передан до конца года, заявил в интервью "РИА Новости" генеральный директор компании Юрий Грудинин.

"В настоявшее время два Ил-76МД-М передали, еще один находится в высокой степени готовности. Должен быть сдан в 2019-м. Процесс будет вестись и далее согласно предоставлению нам строевых бортов Ил-76МД ВКС России. В этом году планируется первый полет топливозаправщика Ил-78М2 – это модернизация строевых воздушных танкеров", – сказал Ю.Грудинин.

Как отмечает агентство, модернизированная машина получила новый пилотажно-навигационный комплекс, который соответствует всем требованиям и правилам полетов как на российских, так и на зарубежных воздушных трассах.

Кроме того, на Ил-76МД-М заменено светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование, а также средства обороны и связи. Кроме того, продлен и ресурс двигателей самолета Д-30КП, благодаря чему срок службы машины увеличен на 15 лет.

Как напоминает "РИА Новости", в августе 2013 года Минобороны РФ заключило государственный контракт с ПАО "Ил" на выполнение работ по глубокой модернизации тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД и самолетов-заправщиков Ил-78М. Цель этих работ – продлить ресурс строевых самолетов, обеспечить современными средствами навигации и связи, а также заменить оборудование, которое уже не производится.