В России начинается проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации

ЦАМТО, 25 июня. АК им. С.В.Ильюшина приступает к НИР по созданию перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации ПАК ВТА, заявил в интервью "РИА Новости" генеральный директор компании Юрий Грудинин.

"В настоящее время ПАО "Ил" приступает к выполнению НИР ПАК ВТА. Изучаем и советский, и мировой опыт, чтобы подойти к эскизному проектированию системно. Будет ли в его основе Ил-106 или это будет совершенно новый оригинальный проект, определит результат данной работы и наш заказчик – Министерство обороны РФ", – сказал "РИА Новости" Ю.Грудинин.

Ранее главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов сообщал, что новый военно-транспортный самолет Ил-106 на замену Ан-124 "Руслан" будет создан в 2025-2026 годах. По его словам, проект самолета появился давно, но в 1990-2000-х годах по нему шли "вялотекущие работы".

Агентство напоминает, что вице-премьер России Юрий Борисов заявлял, что в госпрограмме вооружений (рассчитанной до 2027 года) прописаны научно-исследовательские работы по созданию сверхтяжелого самолета на замену Ан-124 "Руслан".