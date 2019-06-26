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26.06.2019
ЦАМТО

В России начинается проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации

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Военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А
Третий серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (серийный номер 0105, регистрация RF-78653, название "Виктор Ливанов") разработки ПАО "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина", Иваново, 03.12.2015.
Источник изображения: Николай Краснов / airreview.ru

ЦАМТО, 25 июня. АК им. С.В.Ильюшина приступает к НИР по созданию перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации ПАК ВТА, заявил в интервью "РИА Новости" генеральный директор компании Юрий Грудинин.

"В настоящее время ПАО "Ил" приступает к выполнению НИР ПАК ВТА. Изучаем и советский, и мировой опыт, чтобы подойти к эскизному проектированию системно. Будет ли в его основе Ил-106 или это будет совершенно новый оригинальный проект, определит результат данной работы и наш заказчик – Министерство обороны РФ", – сказал "РИА Новости" Ю.Грудинин.

Ранее главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов сообщал, что новый военно-транспортный самолет Ил-106 на замену Ан-124 "Руслан" будет создан в 2025-2026 годах. По его словам, проект самолета появился давно, но в 1990-2000-х годах по нему шли "вялотекущие работы".

Агентство напоминает, что вице-премьер России Юрий Борисов заявлял, что в госпрограмме вооружений (рассчитанной до 2027 года) прописаны научно-исследовательские работы по созданию сверхтяжелого самолета на замену Ан-124 "Руслан".

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Страны
Россия
Продукция
Ан-124
Ил-106
Компании
Ил
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
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