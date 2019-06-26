Новейший БТР К-16 "Бумеранг" в июле выйдет на государственные испытания

Поставки в войска начнутся после завершения госиспытаний

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Новейший бронетранспортер (БТР) К-16 на перспективной колесной платформе "Бумеранг" приступит к государственным испытаниям уже в июле 2019 года. Об этом ТАСС во вторник на форуме "Армия-2019" сообщили в пресс-службе Военно-промышленной компании (ВПК), разработавшей платформу.

"Скоро мы завершаем предварительные испытания платформы "Бумеранг". Их завершение и получение литеры О позволит сэкономить время на проработку новых образцов вооружения и военной техники на базе платформы "Бумеранг", пока идут ее государственные испытания. Они, кстати, начнутся уже в следующем месяце", - проинформировали в ВПК.

В компании отметили, что поставки в войска начнутся сразу после завершения госиспытаний. В ВПК отметили, что получение машиной литеры О позволяет Минобороны России уже с этого года открывать НИОКРы по разработке образцов военной техники на базе "Бумеранга".

"Минобороны смело сможет давать задания на проработку создания на базе платформы "Бумеранг", например, зенитных ракетных комплексов, самоходных противотанковых комплексов, разведывательной и командно-штабной машины и того самого колесного танка, о котором все спрашивают", - сказали в компании-разработчике.

"Бумеранг" - перспективная унифицированная колесная платформа разработки ВПК. На ее основе была создана одноименная БМП, впервые показанная в 2015 году публике на параде Победы. В базовом варианте машина оснащается боевым модулем с 30-миллиметровой пушкой и противотанковыми ракетами "Корнет".