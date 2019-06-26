Трамп рассматривает возможность отказа от договора о безопасности с Японией - агентство

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в узком кругу заявил, что задумался от том, чтобы выйти из американо-японского договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года, сообщило агентство Bloomberg.

Он считает, что договор носит слишком односторонний характер, поскольку предусматривает военное вмешательство США в случае нападения на Японию, в то время как японская сторона не несет обязательств по оказанию военной помощи США в случае агрессии против Америки.

Тем не менее, пока президент не предпринял никаких шагов в этом направлении и его окружение считает такой вариант развития событий маловероятным.