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26.06.2019
Интерфакс-АВН

Трамп рассматривает возможность отказа от договора о безопасности с Японией - агентство

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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: Фото: Win McNamee / Getty Images

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в узком кругу заявил, что задумался от том, чтобы выйти из американо-японского договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года, сообщило агентство Bloomberg.

Он считает, что договор носит слишком односторонний характер, поскольку предусматривает военное вмешательство США в случае нападения на Японию, в то время как японская сторона не несет обязательств по оказанию военной помощи США в случае агрессии против Америки.

Тем не менее, пока президент не предпринял никаких шагов в этом направлении и его окружение считает такой вариант развития событий маловероятным.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
США
Япония
Персоны
Трамп Дональд
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