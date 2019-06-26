МИД Армении назвал деструктивным подход Баку к карабахскому урегулированию

Ереван. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Позиция азербайджанской стороны является деструктивной и наносит ущерб мирному урегулированию карабахского конфликта, сказала "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя заявления главы МИД Азербайджана по итогам переговоров в Вашингтоне.

"Утверждения главы МИД Азербайджана не соответствуют действительности. Подобный подход деструктивен, что обесценивает серьезность мирного процесса", - сказала Нагдалян.

В минувший понедельник глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что на переговорах в Вашингтоне посредники Минской группы ОБСЕ "предложили вывод войск и размещение миротворцев, но над этим вопросом надо работать".

По его словам, основные переговоры могут начаться только после вывода армянских войск. "Что касается других вопросов, то они обсуждаются. Но основное - это вывод армянских войск", - подчеркнул Мамедъяров.

Со своей стороны представитель МИД Армении заявила, что еще до встречи в Вашингтоне и во время этой встречи обсуждались вопросы стабилизации ситуации, "накалившейся из-за азербайджанской стороны".

"Посредники призвали немедленно предпринять меры для восстановления способствующей миру атмосферы, сохранять режим перемирия и выступили с четкими предложениями, касающимися гуманитарной сферы и снижения рисков. Дезинформация азербайджанской стороны вне этих рамок приводит к выводу, что Азербайджан не намерен реализовать эти призывы и предложения", - отметила Нагдалян.

По ее словам, утверждение Баку о том, что переговоры могут успешно продолжаться в условиях нарушения режима перемирия "наносит серьезный ущерб усилиям в направлении урегулирования и нарушают мирный процесс".

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.