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26.06.2019
Интерфакс-АВН

Новейший корвет "Громкий" будет открыт для посещения на форуме "Армия-2019" во Владивостоке

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Корвет "Громкий"
Корвет "Громкий".
Источник изображения: rg.ru

Владивосток. 25 июня. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Семь боевых надводных кораблей и судов вспомогательного флота будут представлены на выставке в рамках V Международного военно-технического форума "Армия-2019" во Владивостоке.

"Впервые жителям и гостям города покажут новый корвет "Громкий", который вошел в состав флота в декабре 2018 года. Также для осмотра будет открыт ракетный катер Р-11, большой гидрографический катер БГК-2151, малое гидрографическое судно "Виктор Фалеев", противодиверсионный катер П-377, десантный катер "Иван Карцов" и базовый тральщик БТ-215", - сообщила во вторник пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Громкий" является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Длина корвета - 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода - до 27 узлов.

Выставочная площадка будет работать с 28 по 30 июня на 33-м причале в центре Владивостока.

Здесь представят выставку боевой техники Береговых войск ВМФ, снаряжение Сухопутных войск, тылового обеспечения, поисково-спасательной службы.

Посетители увидят пусковые установки подвижных береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", танк Т-72Б3, боевые машины пехоты, зенитно-ракетный комплекс "Оса", реактивные системы залпового огня, армейский снегоход, унифицированный наземный модуль помех "Красуха-С4", многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы "Инфауна", мобильные средства радиотехнического контроля, подвижные комплексы врачебной помощи, комплексы разведки, общевойсковые комплекты разминирования, станции связи, современное стрелкового оружия. Всего будет представлено более 20 единиц техники и порядка 100 образцов различных комплексов, систем и оборудования.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Продукция
21820 Дюгонь
Бал РК
Бастион
Виктор Фалеев
Инфауна
Красуха-4
Оса-АКМ
П-37
Т-72
Т-72Б
Проекты
19920 Баклан
20380 Корвет-1
АРМИ-20XX
ТОФ
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