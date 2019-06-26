Новейший корвет "Громкий" будет открыт для посещения на форуме "Армия-2019" во Владивостоке

Владивосток. 25 июня. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Семь боевых надводных кораблей и судов вспомогательного флота будут представлены на выставке в рамках V Международного военно-технического форума "Армия-2019" во Владивостоке.

"Впервые жителям и гостям города покажут новый корвет "Громкий", который вошел в состав флота в декабре 2018 года. Также для осмотра будет открыт ракетный катер Р-11, большой гидрографический катер БГК-2151, малое гидрографическое судно "Виктор Фалеев", противодиверсионный катер П-377, десантный катер "Иван Карцов" и базовый тральщик БТ-215", - сообщила во вторник пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Громкий" является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Длина корвета - 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода - до 27 узлов.

Выставочная площадка будет работать с 28 по 30 июня на 33-м причале в центре Владивостока.

Здесь представят выставку боевой техники Береговых войск ВМФ, снаряжение Сухопутных войск, тылового обеспечения, поисково-спасательной службы.

Посетители увидят пусковые установки подвижных береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", танк Т-72Б3, боевые машины пехоты, зенитно-ракетный комплекс "Оса", реактивные системы залпового огня, армейский снегоход, унифицированный наземный модуль помех "Красуха-С4", многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы "Инфауна", мобильные средства радиотехнического контроля, подвижные комплексы врачебной помощи, комплексы разведки, общевойсковые комплекты разминирования, станции связи, современное стрелкового оружия. Всего будет представлено более 20 единиц техники и порядка 100 образцов различных комплексов, систем и оборудования.