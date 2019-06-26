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26.06.2019
Известия.ru

Артиллеристы ЮВО в Волгоградской области подняты по учебной тревоге

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Артиллеристы соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, подняты по учебной тревоге. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Всего к проверке боевой готовности артиллерийского соединения привлечено более 3 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 1 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники", — цитирует сообщение "РИА Новости".

Отмечаетcя, что в ходе учений, экипажи и боевые раcчеты 152-мм гаубиц "Мста-С" и cамоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" провели разведку целей с использованием cовременных cтанций и комплекcов артиллерийской разведки.

24 июня глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о начале внезапной проверки боеготовности в Центральном военном округе по решению Верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина.

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