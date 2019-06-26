НАСА сообщило о нештатной посадке спускаемого аппарата с космонавтами

С двигателем пилотируемого корабля "Союз МС-11" при возвращении экипажа с МКС на Землю произошла нештатная ситуация. Об этом сообщает НАСА, передает РИА Новости.

Уточняется, что инцидент не повлиял на спуск с орбиты.

По утверждению американского космического агентства, после выполнения манера для схода корабля с орбиты отказал основной комплект топливных баков с магистралями и клапанами двигательной установки. Переход на резервный коллектор произошел автоматически.

Ранее 25 июня на Землю вернулся экипаж очередной, 59-й экспедиции на МКС. Олег Кононенко, Давид Сен-Жак и Энн Макклейн, пробывшие в космосе 204 дня, благополучно приземлились в 05:49 мск в Казахстане. Космонавты за время нахождения на орбите провели более 200 экспериментов, включая первое редактирование ДНК в условиях невесомости.