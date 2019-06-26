Войти
26.06.2019
Lenta.ru

НАСА сообщило о нештатной посадке спускаемого аппарата с космонавтами

575
0
-3
Источник изображения: Фото: NASA / Reuters

С двигателем пилотируемого корабля "Союз МС-11" при возвращении экипажа с МКС на Землю произошла нештатная ситуация. Об этом сообщает НАСА, передает РИА Новости.

Уточняется, что инцидент не повлиял на спуск с орбиты.

По утверждению американского космического агентства, после выполнения манера для схода корабля с орбиты отказал основной комплект топливных баков с магистралями и клапанами двигательной установки. Переход на резервный коллектор произошел автоматически.

Ранее 25 июня на Землю вернулся экипаж очередной, 59-й экспедиции на МКС. Олег Кононенко, Давид Сен-Жак и Энн Макклейн, пробывшие в космосе 204 дня, благополучно приземлились в 05:49 мск в Казахстане. Космонавты за время нахождения на орбите провели более 200 экспериментов, включая первое редактирование ДНК в условиях невесомости.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
США
Компании
NASA
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
14.03.2019
Подготовка ракеты "Союз" к старту идет по регламенту, чин освящения откладывается
16.10.2018
Глава NASA: отношения США и РФ в космосе останутся прочными, несмотря на разногласия
15.10.2018
Приведет ли авария "Союза" к смерти МКС
12.10.2018
Рогозин: Госкомиссия выяснит причину аварии "Союза". Обойдёмся без батутов?
08.10.2018
Дыра в "Союзе": какие улики привезли из космоса
27.02.2017
Владимир Солнцев: РКК "Энергия" открывает Центр виртуального проектирования
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.06 14:20
  • 106
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 26.06 14:09
  • 4
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 26.06 13:58
  • 1
Борис Обносов: "Форум "Армия" – важнейшая площадка для демонстрации наших достижений"
  • 26.06 13:57
  • 2
В чём виновен Калашников при БПЛА-камикадзе "Ланцет", или как запускать любой БЛА на крейсерской скорости с руки
  • 26.06 13:54
  • 70
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 26.06 13:47
  • 39
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 26.06 13:00
  • 1
Украинская модернизация "Шилки"
  • 26.06 12:45
  • 1
China.com (Китай): будет ли китайская военная промышленность поставлять оружие российской армии? Такой случай уже представился
  • 26.06 12:28
  • 1
Колеса будущей войны
  • 26.06 12:15
  • 1
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 26.06 12:03
  • 1
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 26.06 10:54
  • 9
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета
  • 26.06 10:51
  • 1
NDTV (Индия): военно-воздушные силы Индии планируют вооружить свои истребители Су-30 израильскими ракетами
  • 26.06 10:34
  • 1
Научный руководитель КГНЦ: на форуме "Армия-2019" представим решение проекта авианосца
  • 26.06 10:33
  • 15
Российское оружие лишают Божьей силы