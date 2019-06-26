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26.06.2019
ТАСС

Астронавт Давид Сен-Жак установил рекорд Канады по непрерывному пребыванию в космосе

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Давид Сен-Жак
Давид Сен-Жак.
Источник изображения: © Canadian Space Agency/NASA

В общей сложности он провел на орбите 204 дня

ОТТАВА, 25 июня. /ТАСС/. Астронавт Давид Сен-Жак стал новым рекордсменом по непрерывному пребыванию в космосе среди граждан Канады. Как сообщило в понедельник Канадское космическое агентство, в общей сложности он пробыл на орбите 204 дня.

По данным ведомства, предыдущий рекорд страны по пребыванию в космосе принадлежал астронавту Канадского космического агентства Роберту Терску. В 2009 году в составе экспедиций 20 и 21 он в общей сложности без перерыва провел на орбите 187 дней, 20 часов и 41 минуту. Мировой рекорд по непрерывному пребыванию в космосе принадлежит российскому космонавту Валерию Полякову. Он был установлен в 1994-1995 годах и составил 437 суток, 17 часов и 58 минут.

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку 25 июня в 05:48 мск в казахстанской степи, в 145 км юго-восточнее города Жезказган. Он доставил на Землю космонавта Роскосмоса Олега Кононенко, астронавта NASA Энн Макклейн и астронавта Канадского космического агентства Давида Сен-Жака.

На околоземной орбите продолжат работать российский космонавт Алексей Овчинин и астронавты из США Ник Хейг и Кристина Кук. Канадский астронавт на МКС выступал оператором роботизированных систем, также он имеет навыки медика и следил за состоянием здоровья экипажа.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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