Назван радиус поражения целей ударным дроном "Ланцет"

Концерн "Калашников" сообщает о создании первого в России барражирующего БПЛА-"камикадзе". Это дрон "Ланцет", который выставляется на международном форуме "Армия-2019".

Источник изображения: ZALA Aero

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал журналистам о функционале этого дрона. По словам Чемезова, "ZALA Ланцет" - это интеллектуальная система, обладающая широким спектром возможностей. Система включает такие элементы как связь, разведка, навигация, при этом дополняя всё это ударными функциями.

Из сообщения Сергея Чемезова:

В условиях новых боевых действий он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. По эффективности эта система превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше.

Источник изображения: ZALA Aero

У дрона "Ланцет" в сравнении с версией дрона "Куб" появился телевизионный канал наведения, также увеличена масса полезной нагрузки. Так, его максимальная взлётная масса составляет 12 кг. Дрон способен атаковать цели, которые находятся, например, за защитными сооружениями. БПЛА способен поражать цели в радиусе до 40 километров.

В концерне отмечают, что новый дрон имеет большой экспортный потенциал. Испытания "Ланцета" уже завершены.