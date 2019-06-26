Войти
26.06.2019
Российская газета

Корвет ТОФ "Громкий" в Японском море отразил воздушное "нападение"

394
0
0
Источник изображения: Пресс-служба ВВО

Сегодня новейший корвет "Громкий" в Японском море во время учения отразил атаку условного противника, выполнив артиллерийские стрельбы по воздушной и морской целям, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Сначала артиллеристы корвета поразили воздушные цели - сброшенные авиацией парашютные мишени, а затем экипаж выполнил практическую стрельбу, уничтожив макет морской плавающей мины.

В это же время на соседнем полигоне корабельная поисково-ударная группа, куда вошли противолодочные малые корабли "Метель" и "Кореец", совместно поразили сброшенную авиационную парашютную мишень.

Сейчас корабли продолжают выполнение задач в море.

Справка "РГ"

Корвет "Громкий" - второй корвет проекта 20380, построенный специально для ТОФ в рамках программы перевооружения, вошел в состав флота в конце 2018 года. Его длина - 104,5 метра, ширина - 13 метров, водоизмещение - 2,2 тысячи тонн, скорость - до 27 узлов.


Анна Бондаренко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
30.11.2018
Новейший корвет "Громкий" в ходе госиспытаний успешно поразил огнем артиллерии крылатую ракету-мишень
24.05.2016
Владимир Королев поздравил моряков-тихоокеанцев с Днем Тихоокеанского флота
06.03.2015
Чего ждать от российского Тихоокеанского флота в 2015 году ("The Diplomat", Япония)
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
03.05.2011
Авианосцы России придется заказывать за рубежом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.06 14:20
  • 106
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 26.06 14:09
  • 4
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 26.06 13:58
  • 1
Борис Обносов: "Форум "Армия" – важнейшая площадка для демонстрации наших достижений"
  • 26.06 13:57
  • 2
В чём виновен Калашников при БПЛА-камикадзе "Ланцет", или как запускать любой БЛА на крейсерской скорости с руки
  • 26.06 13:54
  • 70
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 26.06 13:47
  • 39
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 26.06 13:00
  • 1
Украинская модернизация "Шилки"
  • 26.06 12:45
  • 1
China.com (Китай): будет ли китайская военная промышленность поставлять оружие российской армии? Такой случай уже представился
  • 26.06 12:28
  • 1
Колеса будущей войны
  • 26.06 12:15
  • 1
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 26.06 12:03
  • 1
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 26.06 10:54
  • 9
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета
  • 26.06 10:51
  • 1
NDTV (Индия): военно-воздушные силы Индии планируют вооружить свои истребители Су-30 израильскими ракетами
  • 26.06 10:34
  • 1
Научный руководитель КГНЦ: на форуме "Армия-2019" представим решение проекта авианосца
  • 26.06 10:33
  • 15
Российское оружие лишают Божьей силы