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26.06.2019
ТАСС

Рогозин: вернувшиеся на Землю члены экипажа МКС полностью выполнили свою задачу

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Астронавт NASA Энн Макклейн, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак
Астронавт NASA Энн Макклейн, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

Глава Роскосмоса напомнил, что во время старта экспедиции 3 декабря все коллеги испытывали "колоссальное напряжение"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Члены экипажа длительной экспедиции на МКС, которые вернулись во вторник на Землю, полностью выполнили свою задачу. Об этом на своей странице в Twitter написал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее российский космонавт Олег Кононенко и астронавты Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство) вернулись на Землю на "Союзе МС-11".

"Поздравляю всех причастных! Вернулся экипаж, который мы отправляли сразу после аварии "Союз МС-10" 11 октября прошлого года <...> Экипаж выполнил свою задачу полностью, ребята достойны уважения", - написал Рогозин.

Глава Роскосмоса также напомнил, что во время старта экспедиции 3 декабря все коллеги испытывали "колоссальное напряжение".

"Союз МС-11" совершил посадку в 5:48 мск в 145 км юго-восточнее города Жезказган. Как уточнили в ЦУПе, экипаж чувствует себя хорошо.

Кононенко, Макклейн и Сен-Жак отправились на орбиту 3 декабря. Перед ними к МКС 11 октября полетели российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Однако во время отделения первой ступени произошла авария. Экипаж тогда не пострадал, поскольку штатно сработала система аварийного спасения.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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