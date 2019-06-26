Бомбившие Пакистан индийские лётчики: SPICE-2000 не то оружие, которое промахивается

В индийских СМИ опубликовано интервью с индийскими лётчиками, которые принимали участие в бомбардировке пакистанской территории в феврале этого года. Удар, напомним, наносился по лагерю террористов в Балакоте.

Источник изображения: topwar.ru

По версии индийского командования, удар был успешным – израильские авиабомбы SPICE-2000 поразили цели. Но на ранее опубликованных фото можно увидеть, что постройки на земле после удара остались целыми, а воронки от разрывов авиабомб находятся на расстоянии не менее 150 м от лагеря.

На индийском канале NDTV вышел репортаж, главными героями которого стали пилоты самолётов "Мираж", участвовавшие в нанесении того удара. Имена лётчиков раскрывать не стали.

Командир эскадрильи:

Вся операция заняла около двух с половиной часов. Мы сбрасывали бомбы SPICE-2000 со спутниковым наведением на цель. В операции принимали участие 12 самолётов "Мираж-2000".

Когда у лётчика спросили, состоялось ли поражение целей, он ответил:

Я в этом не сомневаюсь. Спутниковые снимки, на которых показано, что сооружения террористов остались целы, не имеют достаточного разрешения для того, чтобы увидеть точки входа корректируемых авиабомб. SPICE-2000 – это вообще не то оружие, которое промахивается. Нам было достаточно сбросить бомбу, а та уже сама достигала цели.

При этом лётчик не прокомментировал того, почему же в таком случае множество воронок от разрывов авиабомб оказались вне территории лагеря боевиков.

Лётчик:

На самом деле, 2,5 часа работы пролетели быстро. Причиной тому являлось множество выполняемых действий, за которыми не замечаешь, как летит время.

По словам другого индийского пилота, он на своём самолёте входил примерно на 8 км в пакистанское воздушное пространство и в крайней точке входа осуществил бомбовый удар.

Из интервью:

Перед тем как получить приказ, мы выкурили множество сигарет, ожидая того, куда нас направит командование.

Корреспондент в завершающей части интервью поинтересовался у пилотов ВВС Индии о том, что они делали, когда вернулись после завершения операции. Ответ был таким:

Мы снова закурили – у нас ещё оставалось по несколько сигарет в пачках.