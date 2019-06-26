До антигравитации – два километра

Мир все ближе к победе над силой тяготения

Самое значимое из всех научных направлений, которые в будущем должны сыграть основную роль в выживании человечества, – создание устройств антигравитации, а на их базе – изготовление транспортных средств и летательных аппаратов, способных среди прочего выводить полезную нагрузку в космическое пространство.

Существующая физика ставит жирный крест на попытках разработки любых идей в направлении способов преодоления земного притяжения. Не случайно в солидных отечественных академических сообществах проекты по антигравитации до сих пор относятся к той же категории, что и вечные двигатели, считаясь лженаукой. И это несмотря на то, что некоторые академики вносят предложения изменить подход к этой проблеме, отмечая: когда-то и кибернетику считали лженаукой. В итоге мы на 20 лет отстали от западных стран в развитии электронных систем.

Я видел левитацию

В NASA, ESA, Boing, других крупных организациях финансируются работы по поиску методов управления гравитацией. И надо сказать, небезрезультатно. В 1995 году в составе правительственной делегации Казахстана я побывал на авиабазе в штате Аризона, где с дальности примерно два километра наблюдал в течение двух минут перемещение платформы из одного ангара в другой: она не имела под собой колес и других элементов, обеспечивающих контакт с землей, а реально парила в воздухе.

“ Искусственно созданный сгусток отрицательно заряженных частиц будет увлечен в ионосферу, а вместе с ним и заключенный в него объект ”

Мы с полковником инженерных войск Министерства обороны Казахстана хотели обратить на это внимание других участников, но нас быстро увели из этого сектора, а сопровождающие сказали, что нам показалось. Не надо обманывать себя, работы в данном направлении ведутся в США и некоторых странах Европы. В России были предложения о создании антигравитатора академика Геннадия Игнатьева, изыскания в сфере бионики Виктора Гребенникова. Большие надежды ученые возлагают на электромагнитные устройства антигравитации.

Если быть объективным, отцом летающих тарелок является Никола Тесла. В Колорадо-Спрингс он провел гениальный эксперимент, которым доказал, что существование стоячей электромагнитной волны – реальность. Это позволяет создать вокруг аппарата поле отрицательной энергии за счет ионизации окружающего воздуха бомбардировкой электрическими разрядами, используя трансформатор Теслы. Известно, что наша планета представляет собой подобие конденсатора. Внутренняя сфера поверхности Земли заряжена отрицательно, ионосфера – положительно. Изолятором служит атмосфера. Молнии – это пробой изолятора в случае, когда в каком-то месте возникает избыток электронов. Надо думать, Тесла предполагал, что искусственно созданный сгусток отрицательно заряженных частиц будет увлечен в ионосферу, а вместе с ним и заключенный в него объект. В недалеком прошлом идею ионизации окружающей среды вокруг летательного аппарата с помощью лазера высказывал Анатолий Зверев.

Не лишена смысла идея использования для преодоления земного притяжения инерционных систем, во всяком случае имеется возможность хотя бы обнулить вес, что откроет перспективу простого способа выхода в космическое пространство. Объяснить физический смысл явления достаточно просто. Пространство Вселенной с большой долей вероятности заполнено темной массой, состоящей из элементарных частиц антивещества, нейтрино и множества других экзотических видов ультратонкой материи, которые, объединяясь, создают разнородные по плотности энергетические поля. Под воздействием внутренних сил галактики эти поля перемещаются, образуя всякого рода течения или вихри и перенося огромные массы темного вещества. Понятно, что вихрь – замкнутое кольцевидное образование в виде тора, попросту – бублика. Надо отметить, что тор – единственная форма, которая способна упорядочить движение энергетических полей и удерживать их в своем кольце, это и есть гравитация. Если предположить, что в нашей Солнечной системе существуют два тора, то один образован самим светилом. Именно он, вращаясь против часовой стрелки, увлекает планеты в том же направлении и заставляет их вращаться против часовой стрелки вокруг собственной оси (за исключением Венеры и Урана). Второй тор образовался в результате движения Солнечной системы по орбите вокруг центра Млечного Пути и закручивается по часовой стрелке. В итоге этот внешний вихрь тормозит движение планет и не позволяет им покинуть систему под воздействием центробежных сил. Кроме того, встречное движение двух торов сохраняет скорость вращения планет, одновременно формируя вокруг каждой из них завихрения меньших размеров. В частности, на Земле такой тор удерживает атмосферу в замкнутом объеме. Доказательством того, что внешний тор существует, является его влияние на Pioner-10, Pioner-11, на корабль Galileo на его пути к Юпитеру и на зонд Ulysses, совершавший полет вокруг Солнца.

Одноразовое вундерваффе

Так возникла идея создать инерциальные системы, способные сделать объекты невесомыми в условиях нашей планеты. Сколько бы мы ни отрицали такую возможность, в мире хватает примеров левитации. Остановимся только на одном. В годы войны в Германии было сделано несколько попыток создать летательный аппарат, который для перемещения в воздушном пространстве использовал инерциональные силы. Один из них приводился в движение бездымным и беспламенным двигателем австрийского изобретателя Виктора Шаубергера. Известно, что в конце Второй мировой войны аппаратом, ныне называемым Диском Белонце, был совершен единственный экспериментальный полет. Диск зависал в воздухе, летал вперед-назад. При приземлении для контактов с Землей использовались специальные стойки. После экспериментального полета летательный аппарат был уничтожен.

В Третьем рейхе существовала программа создания сверхтехнологий по ракетостроению и летающим тарелкам, которую возглавлял генерал СС Ганс Каммлер. Под его началом ученые по программе "Колокол" разработали летательный аппарат с двумя вращающимися на одной оси дисками. Они были, по одним данным, керамическими, по другим – инерциональной системой с изменяемым центром тяжести. В ходе экспериментальных полетов выяснилось, что при отрыве от земли аппарат начинал вибрировать, и это создавало угрозу его разрушения. После разгрома Германии устройство бесследно исчезло.

Однако спустя 20 лет в Пенсильвании проект "Колокол" снова заявил о себе – аппарат потерпел крушение в ходе экспериментального полета. После этого устройство было отвезено на военную базу "Райт-Петерсон", где содержались и работали немецкие инженеры. Их было около 40 человек, в том числе Вернер фон Браун, основатель американской космической программы.

Улетный опыт

Во второй половине ХХ века изобретатели перешли на эксперименты с вращающимися магнитными полями. Наиболее значимы работы английского ученого Джона Серла, а также Юрия Бурова и Евгения Подклетнова. Известно, что английский ученый изготовил магниты с уникальными свойствами, на основе которых был создан генератор. При проведении испытания, по словам очевидцев, после того как скорость возросла до трех тысяч оборотов в минуту, начался процесс самораскручивания. Магнит, стремительно наращивая обороты, продвигался по валу и постепенно сошел с посадочного места. Сойдя с вала, вращающаяся система начала стремительно уходить вверх и вскоре исчезла из виду. В 1984 году о работах Серла напечатал статью популярный немецкий научно-технический журнал.

Другое направление исследований в области преодоления силы тяжести связано с Юрием Буровым. Более 20 лет назад, занимаясь анализом астрономических данных, он выдвинул гипотезу о существовании в нашей галактике фундаментального векторного потенциала, который может быть использован для преодоления силы тяжести. Буров поставил несколько экспериментов в подтверждение своей теории, которые описал в книге "Структура физического пространства и новый способ получения энергии".

Интерес к антигравитации явно растет. Свидетельством тому служит финансирование США теоретического проекта Breakthrough Propulsion Physics в области физики и альтернативных принципов реактивного движения. Судя по отрывочным данным, на некоторых направлениях достигнуты положительные результаты. Нет сомнений, что на Западе работы в этом направлении будут продолжены.

Заголовок газетной версии – "Бублики во Вселенной".

Петр Черкашин, бывший директор НПЦ исследовательских работ в военной области

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 24 (787) за 25 июня 2019 года