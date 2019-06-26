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26.06.2019
Военно-промышленный курьер

Борис Обносов: "Форум "Армия" – важнейшая площадка для демонстрации наших достижений"

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Высокоточному оружию обозначено направление развития

С 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" (Кубинка, Московская область) проходит пятый, юбилейный международный научно-технический форум "Армия-2019". Приглашены более 130 официальных делегаций и предприятий зарубежных стран. Полторы тысячи фирм и организаций ОПК России представят свыше 27 тысяч образцов продукции и технологий. И все хотят показать товар лицом, заключить как можно больше контрактов. Не исключение Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", делегацию которой возглавил генеральный директор. Продукция КТРВ занимает в экспозиции форума одно из самых заметных и почетных мест. Какие новинки вооружения и военной техники наряду с проверенными образцами ВВСТ и гражданской продукции представлены? Об этом "Военно-промышленному курьеру" рассказал генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

– Борис Викторович, каким в финансовом отношении был для корпорации 2018 год? Удалось ли выполнить гособоронзаказ и экспортные контракты?

– Судите сами. Рост выручки корпорации составил около 10–12 процентов – до 229,2 миллиарда рублей. Чистая прибыль – 28,5 миллиарда. ГОЗ выполнен полностью, как и экспортные контракты.

– Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал очередной рейтинг крупнейших мировых производителей оружия, в котором КТРВ заняла 23-ю строчку, что на 12 пунктов выше, чем годом ранее. За счет чего удалось добиться такого успеха?

– Можно добавить, что с 2012 года, когда корпорация впервые приняла участие в этом рейтинге, мы поднялись с 74 на 23-е место. Таких результатов смогли достичь за счет оптимизации расходов и одновременного внедрения инновационных технологий, модернизации оборудования. Сегодня в рамках федеральных целевых программ реализуем более сотни проектов по модернизации производства на сумму около 70 миллиардов рублей. И примерно в том же объеме средства привлекаются из нашей прибыли.

Считаю, что в современных условиях развития производства основной ценностью для нас является человеческий капитал. Количество работников корпорации превысило 57 тысяч человек. Средний возраст персонала – 46 лет. Каждый год мы снижаем этот показатель на один-два года, приток молодых рабочих и специалистов увеличивается.

Этого удалось достичь благодаря грамотной кадровой и социальной политике, сотрудничеству с вузами с целью подготовки нужных нам специалистов.

– Корпорация принимает участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Что представлено в демонстрационном центре КТРВ? Чего вы лично ждете от форума?

“ Высокоточное оружие должно лететь быстрее, иметь более компактные размеры, поражать цель точнее и с большей разрушительной силой ”

– Мы избрали курс на участие только в тех выставках, которые интересны для продвижения нашей продукции потенциальным заказчикам. Форум "Армия" в парке "Патриот" – важнейшая площадка для демонстрации наших достижений.

На этот раз экспозиция корпорации включает широкий спектр современного высокоточного авиационного и морского вооружения, в том числе управляемые многоцелевые ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность", "воздух-РЛС", корректируемые авиационные бомбы, противолодочное оружие, береговые и корабельные ракетные комплексы, космическую технику.

Всего будет демонстрироваться более двух десятков образцов вооружения. Каждый из них не уступает лучшим мировым образцам, а некоторые вообще не имеют аналогов.

В исторической части экспозиции размещены крылатые ракеты, ракетные системы, образцы подводного оружия, созданные в разные годы на предприятиях, ныне входящих в состав корпорации.

– Какие задачи в области разработки авиационных и морских средств поражения сегодня считаются главными, какие их качества – приоритетными? Насколько успешно идет работа над новыми изделиями?

– Основным параметром при разработке новых авиационных средств поражения (АСП) остается соотношение "стоимость-эффективность". Средство поражения должно быть намного дешевле поражаемой цели. При этом высокоточное оружие – лететь быстрее, иметь более компактные размеры, поражать цель точнее и с большей разрушительной силой. Все эти направления отрабатываются конструкторскими коллективами наших предприятий.

Х-31А

В разное время были завершены ОКР и ставятся на серийное производство более полутора десятков типов АСП различных классов. На подходе еще несколько ракет, которые проходят государственные испытания.

Предприятия корпорации занимаются и морской тематикой. Разрабатываются изделия для оснащения модернизируемых и перспективных проектов подводных лодок и надводных кораблей.

– В каком направлении ведется совершенствование малогабаритного противолодочного комплекса "Пакет-Э/НК" с антиторпедой?

– Комплекс "Пакет-Э/НК" имеет хороший модернизационный потенциал и может быть доработан для борьбы с новыми типами угроз.

В перспективе он может противодействовать, например, необитаемым подводным аппаратам.

Х-35 УЭ

В продолжение развития данной тематики в ГНПП "Регион" развернуты в соответствии с мировым трендом на совершенствование легких торпед работы над универсальной малогабаритной торпедой на базе технических решений, которые были реализованы при создании малогабаритных тепловых торпед.

– В начале 2019 года сообщалось, что завершен процесс передачи акций АО "Концерн "Гранит-Электрон" в уставный капитал корпорации. Чем была вызвана необходимость включения концерна в состав КТРВ? Представлена ли его продукция в демонстрационном центре на форуме "Армия-2019"?

– Тематика разработок концерна "Гранит-Электрон" напрямую связана с продукцией предприятий корпорации. Так, более половины заказов приходится на субхолдинг ВПК "НПО машиностроения", который входит в состав КТРВ с 2012 года. Уже тогда было понятно – такое объединение полезно. Так что включение концерна "Гранит-Электрон" в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение" – производственная целесообразность.

Ледовая приставка "Дельта"

На форуме "Армия-2019" продукция концерна "Гранит-Электрон" представлена в нашем павильоне. Гости смогут увидеть системы управления корабельных и береговых ракетных комплексов, радиолокационные средства надводных кораблей и подводных лодок, береговые РЛС, головки самонаведения и многое другое.

– Давайте поговорим о гражданской продукции. Как в целом на предприятиях корпорации идет процесс диверсификации?

– Этому вопросу уделяется пристальное внимание. Выполняя поставленную президентом Российской Федерации задачу, мы расширили направления своей научной, конструкторской и производственной деятельности и представляем на форуме новейшие образцы продукции гражданского и двойного назначения для ряда отраслей народного хозяйства: энергетики, металлургии, медицины, авиации, судостроения…

Трехосный кольцевой лазерный гироскоп и генератор лазерного гироскопа

Например, для ракетно-космической отрасли МКБ "Искра" производит двигательные установки системы аварийного спасения экипажей и двигатели мягкой посадки для корабля "Союз-ТМА", а ВПК "НПО машиностроения" – малый космический аппарат "Кондор-Э" для дистанционного зондирования Земли. На форуме представлены модификации высотомеров УПКБ "Деталь", пилотажно-навигационные приборы АНПП "Темп-Авиа", выпускаемые Смоленским авиационным заводом легкие многоцелевые самолеты СМ-92ТЕ на шесть мест и Як-18Т – на четыре места.

Демонстрируется и разработанная концерном "Гранит-Электрон" модель единого информационного пространства Арктической зоны России с аппаратурой мониторинга ледовой обстановки.

Пакет-Э/НК

Отдельно хочу отметить лечебные, диагностические и профилактические медицинские комплексы, эндопротезы из углерод-углеродного композита со свойствами, близкими к костной ткани человека. В общей сложности свои разработки представили 19 наших предприятий.

В корпорации есть высококлассные специалисты, обладающие большим производственным опытом, и современное оборудование, на котором можно изготавливать уникальные изделия. У нас еще много идей, и они обязательно будут воплощены в образцы готовой продукции.


Борис Обносов

Беседовал Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 24 (787) за 25 июня 2019 года

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Страны
Россия
Продукция
СМ-92
Х-31
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Як-18Т
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1 комментарий
№1
26.06.2019 13:58
"Вода" сплошная...
0
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