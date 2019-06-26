В ЦВО при внезапной проверке боеготовности применяется новая защита от БЛА противника

Военнослужащие в наземном многофункциональном модуле помех "Красуха-4" в рамках тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны России подчеркнули, что система создана с учетом опыта вооруженных конфликтов современности

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Новейшую систему защиты полевых командных пунктов от беспилотных летательных аппаратов применили военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) на полигонах в регионах Сибири, Урала, Поволжья в рамках внезапной проверки боеготовности войск. Об этом сообщил во вторник Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Для гарантированной защиты от нападения с воздуха на ближних рубежах, подразделения ПВО развернули зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и ПЗРК "Игла", - указали в российском оборонном ведомстве. - Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оборудовали замаскированные под цвет местности посты радиоразведки и подавления, применив станцию помех "Житель" и комплекс РЭБ "Красуха-С4", что позволило создать надежную многоуровневую комплексную защиту".

В Минобороны РФ отметили, что система создана на основе опыта современных вооруженных конфликтов, внедрена в программу боевой подготовки войск ЦВО и позволяет обеспечить защиту командных пунктов от беспилотников условного противника.

О внезапной проверке боеготовности

С 24 по 28 июня в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента РФ Владимира Путина проводится внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа. В полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

Проверка направлена на оценку способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".

Войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба, будет задействовано более 35 полигонов.