"Панцирь" на всякий случай

Какие изменения ждут войска противовоздушной обороны

Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании поставил задачу развернуть несколько новых объединений и воинских частей. "До конца года необходимо сформировать управление смешанной авиационной дивизии на Приморском операционном направлении и зенитный ракетный полк мобильного резерва", – заявил министр. Ранее в Вооруженных Силах России не было зенитных ракетных полков мобильного резерва. Такая воинская часть будет сформирована впервые.

Всего два года назад в составе Воздушно-космических сил появилась первая бригада противовоздушной обороны. До этого в составе Войск ПВО ВКС России (в отличие от ПВО СВ) были только зенитно-ракетные полки и дивизии. Речь идет о 25-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Абакане. Ее задача – прикрывать важные стратегические объекты на территории Республики Хакасия, Алтайского и Красноярского краев. И эта воинская часть также называется мобильная, хотя, судя по официальным публикациям Минобороны России, название неформальное.

Скорее всего оно связано со спецификой выполнения боевых задач. Судя по открытым публикациям в СМИ, дивизионы 25 озрбр совершают марши на большие расстояния для того, чтобы прикрыть заданные объекты. С учетом зоны ответственности бригады защитить стратегические объекты, разбросанные на расстоянии в тысячи километров, могут только мобильные силы.

Уже несколько лет незаметно для широкой общественности в России идет реформа Войск противовоздушной обороны. Ее подробности не разглашаются, но попробуем по открытой информации понять, о чем речь, и предположить, как теперь будут действовать силы и средства ПВО.

Курс на подвижность

Формирование мобильных частей и соединений ПВО началось еще в начале 90-х – тогда в составе войск появилась 1-я мобильная дивизия. Ее формирование стало возможным после того, как на вооружение начали массово поступать новейшие зенитные ракетные системы С-300.

До этого времени стоящие на вооружении Войск противовоздушной обороны ЗРС С-75, С-125 и С-200 назвать мобильными можно было с трудом. К примеру, на развертывание 75-го комплекса из походного в боевое положение уходило от одного до двух часов. А дальнобойный С-200 можно было перемещать только по позиционному району, и для успешного функционирования этой системы на позициях даже прокладывали короткие железнодорожные ветки.

“ "Панцири" и "Буки" ЗРП стали мобильным резервом, который оперативно разворачивался на угрожаемых направлениях ”

Низкая мобильность зенитно-ракетных систем, а также возросшие в конце 80-х годов возможности авиации стран НАТО, появление крылатых ракет привели к тому, что вокруг каждого более или менее важного объекта разворачивался полк противовоздушной обороны. А это в свою очередь привело к лавинному росту численности Войск ПВО СССР, которые к распаду Советского Союза состояли из десятков дивизий и армий.

Но как было сказано выше, ситуация изменилась с поступлением на вооружение С-300. Эти системы способны в штатном режиме совершать марши на десятки и сотни километров и разворачиваться в боевое положение за считаные минуты. Отпала необходимость прикрывать каждый объект отдельной частью ПВО – мобильные подразделения противовоздушной обороны могут быстро занять позиции, отразить массированный удар противника, после чего уйти.

Но надо учитывать, что в боевой обстановке ВВС всегда имеют преимущество над зенитчиками. За счет высокой маневренности авиационных подразделений и гибкости их применения противник может за считаные часы сконцентрировать необходимые силы и средства и нанести массированный удар по конкретной цели. А через несколько часов, перегруппировав силы, атаковать уже новый объект. Поэтому создать полностью мобильные силы ПВО не получится. Часть наиболее важных объектов должна быть прикрыта отдельными зенитно-ракетными полками постоянно, а мобильные части могут их усиливать или действовать на направлении вероятного пролета ударной авиации противника, по сути из засады.

ЗРК С-300 сразу же создавался в двух вариантах. Для полков ПВО, защищающих стационарные стратегические объекты, выпускалась версия с пусковой установкой, смонтированной на прицепе, перевозимом тягачом-КрАЗом. У мобильного варианта "трехсотки" ПУ были выполнены на базе высокопроходимого тягача МАЗ-543М.

Изначально два варианта было и у новейшей зенитно-ракетной системы С-400. Первые системы, поступавшие на вооружение в середине 2000-х, также исполнялись в буксируемом варианте. Только вместо КрАЗов пусковые установки таскали тягачи семейства "Вощина", выпущенные Брянским автомобильным заводом.

1-я мобильная дивизия ПВО России просуществовала относительно недолго и уже в середине 90-х была расформирована. На фоне экономического кризиса в стране почти прекратились закупки новых систем, а Войска ПВО подверглись резкому сокращению. Так, все полки, оснащенные старыми системами С-75, С-125 и С-200, были расформированы. Поэтому зенитных ракетных систем С-300 хватало только на то, чтобы вооружить части и соединения, прикрывавшие стратегически важные объекты.

Объект "Сочи"

В 2013 году в составе ВКС России появился уникальный зенитно-ракетный полк 1721, который был развернут в Адлере. На вооружение этой воинской части поступили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", а также "Бук-М2". "Бук" – это "главный калибр" частей и подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск. Решение вооружить этими комплексами полк ПВО Воздушно-космических сил стало весьма неожиданным.

Новая часть создавалась для решения весьма специфической задачи, ее силы и средства должны были защищать объекты зимней Олимпиады в Сочи. При этом уникальной была и тактика нового ЗРП. Полк не выполнял задачи дивизионами. Вместо этого объекты прикрывали батареи и даже отдельные боевые машины. Также полк отличала высокая мобильность. В зависимости от места проведения спортивных мероприятий к объектам быстро выдвигались ЗРПК "Панцирь".

Зенитные системы 1721-го зенитного ракетного полка стали прекрасным дополнением для более дальнобойных систем – С-300 и С-400, которые также защищали небо олимпийского Сочи от возможных нарушителей-террористов. "Панцири" и "Буки" ЗРП стали мобильным резервом, который оперативно разворачивался на угрожаемых направлениях и качественно усиливал ПВО объектов.

Главной проблемой для безопасности зимней Олимпиады в Сочи могли стать беспилотные летательные аппараты-камикадзе, а также легкомоторные самолеты или вертолеты, захваченные террористами. Для борьбы с такими объектами лучше всего подходят именно "Панцири" и "Буки", способные поражать даже малозаметные цели, действующие у самой земли.

В настоящее время 1721-й ЗРП продолжает нести службу в Адлере. По всей видимости, задача полка не изменилась, он используется для защиты объектов на территории Сочи во время проведения там массовых мероприятий. В частности, несколько раз в социальные сети попадало видео перевернувшихся ЗРПК "Панцирь". Они потеряли управление на легендарных сочинских дорогах-серпантинах.

Мобильность второго порядка

Можно предположить, что новый зенитный ракетный полк мобильного резерва, о котором говорил Сергей Шойгу, будет сформирован с учетом опыта 1721-го ЗРП. Необходимость в такой воинской части доказана еще и опытом противовоздушной обороны сирийской правительственной армии. Стоит напомнить, что тамошние военные уже несколько лет отражают ракетные и авиационные удары вооруженных сил США и Израиля.

Какой будет задача нового полка? Скорее всего его батареи и отдельные боевые машины станут оперативно выдвигаться к заданным объектам для прикрытия от ударов беспилотников-камикадзе, а также крылатых ракет.

Хороший пример необходимости формирования такой воинской части – американский удар крылатыми ракетами "Томагавк" по авиабазе "Шайрат" в апреле 2017 года. Тогда Пентагон, используя преимущество в средствах разведки и поражения, специально выбрал цель, не прикрытую ПВО, и успешно нанес по ней удар. Так же стараются действовать и израильские ВВС: вначале выявляются не прикрытые ПВО объекты, после чего наносится удар.

Справиться с такой системой нападения поможет именно мобильный полк. Зенитно-ракетные батареи или даже отдельные боевые машины такой воинской части можно оперативно развернуть вокруг объектов, которым угрожает ракетно-авиационный удар противника.

Эффективнее всего вооружить такую воинскую часть зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь". Эти боевые машины за счет колесной базы отличаются уникальной маневренностью и возможностью совершать скоростные марши на сотни километров. В качестве примера можно привести опять-таки удар по авиабазе "Шайрат". Достаточно было оперативно развернуть на ней три-четыре "Панциря", чтобы серьезно проредить подлетающие "Томагавки".

Эффективно работают "Панцири" и по другим авиационным средствам поражения, они в состоянии отразить и удар корректируемых авиабомб семейств SDB и JDAM. В частности, Минобороны Сирии уже неоднократно публиковало обломки израильских высокоточных бомб, сбитых именно "Панцирями". А вот "Бук-М2", стоящий на вооружении 1721-го ЗРП, из-за гусеничного шасси уступает "Панцирю" в ходовых и маршевых характеристиках. Поэтому в арсенале нового зенитного полка от этого комплекса можно отказаться.

Заголовок газетной версии – "Опыт Сирии в сибирской тайге".

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 24 (787) за 25 июня 2019 года