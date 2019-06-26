Военные расходы – скромные

На "Прямой линии" президента о проблемах ОПК речи не было

17-я "Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным", состоявшаяся 20 июня, судя по откликам в соцсетях, похоже, несколько разочаровала сограждан президента, ожидавших от него большего внимания к "оборонке".

Основной массив вопросов, на которые Владимир Владимирович отвечал больше четырех часов, касался благосостояния людей. И как отметил сам глава государства, поднять уровень жизни населения России – основная задача нацпроектов, для реализации которых потребовалось искать источники финансирования.

Что касается защиты Отечества, налицо определенная успокоенность граждан РФ сегодняшним положением дел. Наверняка она опирается на информацию об эффективных действиях наших Воздушно-космических сил и спецназа в Сирии, сообщения об успешных испытаниях новых образцов ВВТ.

Впрочем, оказывается, подобные новости кое-кого тревожат. О чем свидетельствует вопрос "Зачем по телевизору так много говорят про российское оружие? К какой войне и с каким противником нас готовят?".

“ Президент напомнил, что Россия занимает в мире лишь седьмое место по военным расходам ”

Путин вначале ответил известными расхожими фразами "Хочешь мира – готовься к войне" и "Не будешь кормить свою армию, придется кормить чужую", однако затем напомнил, что Россия занимает лишь седьмое место по военным расходам в мире. Далеко впереди США, на втором месте – КНР, далее – Саудовская Аравия, Великобритания, Франция, Япония. Наша страна с каждым годом сокращает расходы на оборону, отметил президент и уточнил, что в 2017-м они составили 3,4 процента ВВП, в 2019-м – 2,9. В 2020 году показатель снизится до 2,87 процента, в 2021-м – до 2,8.

Президент подчеркнул, что Россия – единственная великая держава, которая сокращает военные расходы.

Вместе с тем из уст Верховного главнокомандующего ВС РФ прозвучал призыв "гордиться тем, что несмотря на относительно скромные военные расходы, мы обеспечиваем не только военный и ядерный паритет, но оказываемся на два-три шага впереди наших конкурентов. Потому что ни у одной страны мира нет такого современного технологического оружия, как у нашей".

Но стоит обратить внимание, на "Прямой линии" не упомянуто даже вскользь о том, что в самое ближайшее время может стать большой проблемой для российского ОПК. Объявленная президентом необходимость диверсификации вроде как осознается всеми, сокращение закупок по гособоронзаказу предприятия уже почувствовали. Но "царь хороший, бояре плохие" – по давней нашей традиции проведение в жизнь даже крайне важных решений вдруг начинает тормозиться на уровне непосредственных исполнителей. "Военно-промышленный курьер" следит за ситуацией и регулярно сообщает, что принятые законы и правила, направленные в первую очередь на искоренение коррупции и нецелевого расходования средств, становятся тормозом для развития гражданского производства. Помощь страны выразилась в установлении контрольных цифр: к какому году какой процент продукции оборонных предприятий должен "диверсифицироваться", а дальше каждый вертится как может. Тогда как, скажем, система льготных целевых кредитов, выдаваемых на перестройку производства, уже позволила бы многим предприятиям не сокращать число работников пропорционально снижению госзаказа, что происходит сейчас, а начать развиваться и становиться прибыльными даже в тех областях, которые прежде не считались коньком российской промышленности.

Жаль, но ни о чем подобном президент не сказал. Может, даст распоряжения в узком кругу?

Александр Уткин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 24 (787) за 25 июня 2019 года