Колеса будущей войны

Чем хорош "Бумеранг" и почему не летает

Модульная платформа "Бумеранг" на форуме "Армия" вновь станет одним из главных образцов современного вооружения Сухопутных войск. Однако с прошлого года многое изменилось – техника пошла в серию и в ближайшее время поступит в войска.

Машины на базе колесной платформы "Бумеранг" впервые были продемонстрированы на Параде Победы в 2015-м, а в нынешнем году уже должны начать поступать в войска. Испытания пройдены, в связи с чем пресса разразилась дежурными восторгами об огневой мощи разработки. Хотя эта характеристика глубоко вторична, когда мы говорим о "Бумеранге" именно как о платформе: на нее можно установить различные боевые модули – хоть "Бережок", хоть "Бумеранг-БМ", хоть "Байкал", хоть просто дистанционно управляемый пулемет.

Чтобы понять, что представляет собой "Бумеранг", лучше вовсе абстрагироваться от огневых возможностей конкретных машин, которые будут на ней создавать, и присмотреться к базе.

О броне

Чудес не бывает – танковой защиты у колесного бронетранспортера нет. Но корпус из многослойной брони и навесные керамические блоки должны обеспечить достаточную степень защиты, чтобы внутри чувствовалось безопаснее, чем снаружи.

“ С независимой торсионной подвеской получится подешевле, с гидропневматической выйдет дороже, зато можно менять клиренс ”

Модульность позволяет создавать машины в трех вариантах, и максимально защищенная версия будет весить 34 тонны, что очень серьезно. Пока известно – обеспечивается защита от огня стрелкового оружия вплоть до 14,5 миллиметра и даже от снарядов малого калибра. Возможно, "Бумеранг" выдержит попадание снаряда из 25-мм M242 "Бушмастер", что стоит на американских БМП "Бредли", а вот 40-мм пушка уже пробьет броню. Защита лобовой проекции еще выше – там двигатель, отделенный бронепереборкой, и пойди еще прострели все это. Но даже в случае пробития десант, находящийся за отсеками с механиком и наводчиком, пострадает меньше всего.

Современные выстрелы из гранатомета вроде РПГ-7 пробьют "Бумеранг", но синергетического эффекта поражения не достигнут и десант скорее всего выживет. Основной заброневой поражающий фактор кумулятивных боеприпасов – это вовсе не баротравма от повышения давления, а осколки и капли расплавленного метала. Подбой внутреннего отсека из армидной ткани должен удержать или как минимум замедлить большую часть осколков. В общем, пробить броню "Бумеранга", обездвижить его не так уж и сложно. Но гарантированно уничтожить экипаж и десант гораздо труднее.

О минах и клиренсе

"Бумеранг" непривычно высок в сравнении с советской техникой. Во-первых, его сделали повыше, чтобы между V-образным днищем и заложенной миной было как можно больше пространства и взрывная волна уходила в стороны. Во-вторых, внутренний отсек довольно просторен, чтобы бойцы не ломали шею о потолок, когда машину подбрасывает от взрыва. Тут же и кресла с надежными ремнями, крепящиеся к стенам корпуса, а не пола, плюс нормальное бронирование днища, защищающее от осколков. В общем, опять же, вывести из строя "Бумеранг" миной можно, но чтобы десант заработал что-то большее, чем контузию, придется закладывать тротил не жалея.

Фото: format72.ru

Противоминная защита – хорошо, а вот отличная мишень для гранатометчика – плохо. Искать здесь компромисс – дело гиблое, но дать возможность механику менять дорожный просвет – решение пусть недешевое, зато сразу упрощающее проблему. "Бумеранг" может "присесть" на 35 сантиметров, и это для противника та разница между "вижу, веду огонь" и "еще вижу, но не могу взять на мушку", которая усложняет поражение.

Считаем лошадей

Оценивая мощность двигателя, эксперты обычно говорят о скорости. Не знаю, какое тут хотят продемонстрировать достижение: на трассе "Бумеранг" выдает 100 километров в час против 90 у БТР-80. Не впечатляет. На грунтовой дороге советский бронетранспортер может идти 40 километров в час, а "Бумеранг" поставил рекорд на 92 километра в час. Уже веселее, но тут дело вовсе не в возможностях двигателя, а в эргономике внутреннего пространства и работе подвески.

Разумнее рассматривать удельную мощность. У того же БТР-80 на каждую тонну веса приходится 19 лошадиных сил, а у "Бумеранга" в максимальном обвесе – 22 "лошади" на тонну.

"Бумеранг" способен быстро менять позицию, он легко и на высоких скоростях маневрирует по пересеченной местности, а водитель дольше может выдерживать как маршевый переход, так и горячку боя.

Поплыли?

"Бумеранг" – плавающая машина, что для европейского, да и восточного ТВД принципиально важно. У нас тут не Алабама и не сирийская пустыня – маленьких рек и речушек не счесть. Только честно скажу – сомневаюсь, что 34-тонный "Бумеранг" способен держаться на воде. Скорее всего плавать будет только его легкая 24 тонная версия. Но тоже хорошо.

Военная игра в кубики

Об этом прожужжала уши вся пресса – наша техника теперь-де собирается словно из кубиков, как и западная. Все так – хотите, поставим независимую торсионную подвеску и получится подешевле, а хотите – воткнем гидропневматическую, выйдет дороже, зато можно изменять клиренс. О сменных модулях мы уже говорили. Соответственно и стоимость разных машин на базе платформы "Бумеранг" может различаться вдвое, а то и больше. А еще поврежденные элементы брони можно менять прямо в полевых мастерских. Думается даже после пробития из РПГ "Бумеранг" быстро вернется в строй.

И это все важно, но главное в другом – "Бумеранг" легко модернизируется и с появлением новых материалов, технологий и решений его можно непрерывно улучшать, а значит, он будет служить долгие годы.

Сергей Черкасов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 24 (787) за 25 июня 2019 года