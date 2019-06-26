Позывной: "гелендваген"

Юным лейтенантам никто не объяснил, что отмечать первые звездочки гонками на "гелендвагенах" пошло

В военных вузах прошли очередные выпуски молодых офицеров. Эти дни напрямую связаны в памяти с началом самой страшной войны. Какие были выпускные той поры? Вручение дипломов, офицерский бал в училище и – в воинскую часть. Было ли продолжение в ресторанах, кураж на улицах и площадях?

Наивно требовать от нынешних молодых людей того аскетизма и жертвенности. Изменилась страна. Но изменилось ли назначение офицера – быть примером для гражданских лиц во всем? Изменилось ли международное положение – разве Россия избавилась от военных угроз?

Можно было и не обращать внимания на гонки на "Гелендвагенах" выпускников одной из московских академий в прошлом году. Люди, не имеющие отношения к специфике работы силовых ведомств, скажут: "С кем не бывает? Молодо-зелено!". А те, у которых за плечами жизненный и служебный опыт, зададутся вопросом: каким образом выпускники академии, готовящей людей для спецслужб, выложили в Сеть видео, где всех можно идентифицировать? И на каких конфиденциальных заданиях этих лейтенантов можно задействовать в ближайшем будущем с учетом этой ситуации? Объясняли ли им на занятиях в академии, что для офицера спецслужб недопустима никакая реклама? И наконец, знало ли руководство факультета о подобных планах выпускного куража будущих разведчиков и контрразведчиков или бездарно провалило агентурную работу? Если да, то вопросы не к вчерашним курсантам и произошедшее надо рассматривать не как лейтенантский кураж, а как провокацию, где молодые люди использовались втемную. В любом случае прокол настолько явный, что его не допустил бы ни один замполит выпускного курсантского батальона в любом даже провинциальном военном училище советского периода.

“ Почему бы не разработать типовой комплекс мероприятий, регламентирующий период между вручением погон и убытием к месту службы ”

Казалось бы, зачем ворошить прошлое? Московская академия на особом положении, не все выпускники будут строить карьеру в силовых ведомствах. Однако через год подобный заезд повторили выпускники Петербургской военной академии, совершенно забыв о том, что подобная выходка будет восприниматься намного негативнее.

Во-первых, это повтор, что всегда хуже оригинала. Во-вторых, статус выпускников у Петербургской академии не тот, что у академии ФСБ, и устраивать подобное шоу в военном ведомстве с маханием флагами на уровне фанатов "Зенита" явно не стоит. В-третьих, этот заезд по улицам города произошел 21 июня. Мы не призываем лейтенантов, которые только получили погоны, пойти вместо ресторана на акцию "Свеча памяти", но пытаемся обратить внимание, что с выпускниками вузов военных и силовых ведомств необходимо работать.

Главному военно-политическому управлению нужно обратить внимание, что акцент в его деятельности сместился с морально-психологического обеспечения на агитацию и пропаганду, именно это направление работы в условиях ожесточенной информационной войны, ведущейся против России, становится ключевым. Для агитации и пропаганды необходимы силы и средства. Имеющихся сил – офицеров с военно-политическим образованием – крайне мало, и те, кто еще продолжает службу, находятся в полковом и дивизионном звене. Несмотря на недостаток специалистов, нужно в первую очередь укомплектовать должности в учебных заведениях для работы с курсантскими коллективами. Каким будет сформировано мировоззрение курсантов – таких мы получим офицеров. До сих пор не введены должности заместителей начальников курсантских факультетов по военно-политической работе в военных академиях. И некому объяснять выпускникам, что гонять по Петербургу на "Гелендвагенах", тем более накануне 22 июня, неправильно.

Второй принципиальный момент – агитация и пропаганда должны базироваться на определенной идеологии – простой, ясной и желательно разделяемой всеми слоями населения. С этим сложно. Будущему офицеру необходимо формировать определенные качества мотивированного защитника принятых общественных ценностей. Невозможно сформировать облик будущего офицера под набор абстракций вроде "мы за все хорошее", тем более в стране, где, по официальным данным, 32 миллиона бедных и 100 долларовых миллиардеров.

В начале июня президент обратился со специальным посланием к выпускникам средних школ, вступающим во взрослую жизнь. В Петербурге этому событию был посвящен комплекс мероприятий "Алые паруса". Тем самым обществу дают сигнал о значимости и самого события, и этой категории граждан для государства. Почему бы Верховному главнокомандующему не обратиться с подобным посланием к молодым офицерам, от которых в ближайшем будущем будет зависеть судьба Отечества, а руководству Министерства обороны не разработать типовой комплекс мероприятий, регламентирующий период между вручением погон и убытием к месту службы? Ведь не все выпускники училищ и академий попадают на прием в Кремле. Может, тогда молодые люди начнут понимать, что форма должна соответствовать содержанию, и исчезнут с улиц лейтенанты на немецких джипах, размахивающие флагами и вызывающие у обывателей недоумение накануне дня памяти и скорби?

22 июня 1941 года ни одна из 485 пограничных застав, по которым пришелся удар немецких захватчиков, не отошла без приказа. Категория начальника заставы и его заместителя – старший лейтенант и лейтенант. Как видно, тогда в училищах умели объяснять сущность военной службы да и выпуски проходили скромно, без куража и "Гелендвагенов".

Заголовок газетной версии – "Профнепригодность на выпуск".

Григорий Никоноров

Игорь Родионов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 24 (787) за 25 июня 2019 года