Ле Бурже демонстрирует оптимизм

Перспективы рынка авиатехники пересмотрены в сторону улучшения

В Ле Бурже 16–23 июня прошел 53-й авиационно-космический салон "Париж эйршоу-2019" (Paris Air Show 2019). В нем участвовали около двух тысяч экспонентов из 48 государств, было сформировано 27 национальных павильонов, статическая экспозиция собрала более 140 самолетов и вертолетов всех классов.

Россия, как и в 2017-м, представляла только гражданскую авиатехнику, военная составляющая присутствовала в виде макетов и рекламных материалов. В то же время в шале АО "Рособоронэкспорт" все дни салона велась интенсивная маркетинговая работа, шли переговоры с заказчиками и эксплуатантами российской продукции военного назначения (ПВН).

Холдинг "Вертолеты России" впервые представил в Европе легкие многоцелевые вертолеты "Ансат" в медицинской и ВИП-комплектации. Роскосмос развернул объединенную экспозицию ведущих российских предприятий отрасли, включая НПО им. Лавочкина, самарский РКЦ "Прогресс", Центр Хруничева, корпорацию "ВНИИЭМ", ЦНИИмаш (головной научно-исследовательский институт госкорпорации), НПЦ автоматики и приборостроениия, Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

В летной программе салона от России принимали участие амфибия Бе-200 и "Ансат", в то время как два года назад российские летательные аппараты в небо над Ле Бурже не поднимались.

Вполне естественно, что больше всего экспонентов было из Франции. Организация их работы в Ле Бурже может представлять интерес для российских компаний. В последнее время Франция демонстрирует положительную динамику экспорта ПВН. Как сообщил американский еженедельник "Дифенс ньюс", в 2018 году объем экспорта французской ПВН составил 9,1 миллиарда евро (10,27 млрд долл.), что на 30 процентов превысило показатель 2017-го. По заявлению министра вооруженных сил Пятой республики Флоранс Парли (Florence Parly), это лучший показатель за последние 20 лет, позволивший стране занять третье место после США и России в списке крупнейших экспортеров ВВТ.

Рыночные войны истребителей

В ходе салона авторитетный американский профильный журнал "Авиэйшн уик энд спейс текнолоджи" (Aviation Week & Space Technology – AW&ST) опубликовал прогноз о развитии истребительной авиации военно-воздушных сил в разных странах к 2029 году. Эксперты издания просчитывают динамику рынка боевой и гражданской авиации при помощи программного обеспечения, которое проводит анализ актуальных данных и тенденций в автоматическом режиме. Согласно этому прогнозу российские многоцелевые боевые самолеты семейства Су-27/30 к 2029 году будут по распространенности третьими в мире истребителями. "К 2029 году наиболее популярным боевым самолетом станет американский F-16, которых будет насчитываться в строю 2421 единица. Второе место займут истребители типа F-35 "Лайтнинг-2" (Lightning II) с показателем 2181 самолет, а третье – истребители типа Су-27/30 российского производства с показателем 1905 машин", – говорится в отчете. Американские эксперты отмечают, что в настоящее время российские истребители семейства Су-27/30 – вторые в мире по популярности, их переход на третье место объясняется резким увеличением производства F-35.

“ Одной из главных новинок салона стал натурный макет европейского истребителя пятого поколения ”

В Топ-10 самых распространенных боевых самолетов в мире также войдет ряд других машин российского производства, в том числе многоцелевые боевые самолеты МиГ-29/35 (493 единицы), штурмовики Су-25 (459 единиц) и истребители МиГ-21 (415 единиц), отмечают эксперты AW&ST.

Согласно прогнозу поставок новых истребителей в предстоящее десятилетие лидирующие позиции будут у F-35 (1771 ед.). Затем следуют самолеты семейства Су-27/Су-30 (241), J-20 (240), F-15 и "Рафаль" (по 166), F/A-18 (165), "Грипен" (164), "Тайфун" (149), F-16 (133), истребители других типов (272).

В ходе салона американская компания "Боинг" опубликовала отчет по перспективам развития мирового рынка военной и гражданской авиационной техники к 2028 году. Согласно обнародованным данным объем рынка достигнет 8,7 триллиона долларов, что на 600 миллиардов больше, чем указывалось в прошлогоднем прогнозе. Доля военной авиации и космоса составит 2,5 триллиона долларов (28,5%), на гражданскую авиацию придется 3,1 триллион (35,7%). Объем отраслевого технического обслуживания оценивается в 3,1 триллиона долларов (35,7%), еще 100 миллиардов (0,1%) придется на другие категории. По мнению авторов отчета, большая часть рынка – порядка 60 процентов – придется на США.

Одной из главных новинок салона стал натурный макет европейского истребителя пятого поколения NGF (Next Generation Fighter) компании "Дассо авиасьон", официально представленный 17 июня в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона. Этот самолет в дальнейшем станет основой сетецентрической боевой системы FCAS (Future Combat Air System), в состав которой также войдут ударные беспилотники и малозаметные боеприпасы.

"Истребитель NGF разрабатывается как основной элемент сетецентрической боевой системы, которая объединит пилотируемую авиацию, ударные беспилотники и "умные" боеприпасы нового поколения. Состоящие на вооружении французской армии истребители "Рафаль" и, возможно, "Мираж" будут оснащены радиоэлектронной аппаратурой, которая позволит им успешно взаимодействовать с новой системой", – заявил представитель "Дассо авиасьон". В настоящее время программа реализуется Францией и Германией, в перспективе к ним может присоединиться Испания.

Разработка новых ударных беспилотников уже началась. "Концерн MBDA определяет требования к новому вооружению. Предполагается, что оно будет одноразовым и способным как собирать информацию, так и поражать цели", – отметил собеседник агентства, добавив, что MBDA создает два таких аппарата массой 120 и 240 килограммов.

В разработке беспилотника для новой сетецентрической системы принимает участие "Эрбас" (Airbus), который впервые продемонстрировал натурный макет дистанционной управляемой авиационной платформы, способной исполнять роль ложной цели, носителя бортовой аппаратуры или систем радиоэлектронной борьбы. Такие платформы могут запускаться с военно-транспортных самолетов А400М, что позволит использовать отсеки вооружения истребителя NFF для размещения авиационных средств поражения.

Особую важность приобретает задача защиты новейшего самолета от управляемых зенитных ракет (ЗУР). "С этой целью предполагается разработка миниатюрной ракеты-перехватчика, способной поражать ЗУР в воздухе", – сказал представитель "Дассо". Предполагается, что длина такой ракеты не превысит метра, а масса – 10 килограммов. Боеприпас будет отстреливаться из кассет по аналогии с тепловыми ловушками и ложными целями.

"Дассо авиасьон" также прорабатывает концепцию материально-технической поддержки новой сетецентрической системы на базе истребителя NGF и вопросы, связанные с применением искусственного интеллекта.

Источник в концерне MBDA сообщил, что истребитель NGF получит малозаметное вооружение нового поколения. "По французско-британской программе создания крылатых и противокорабельных ракет нового поколения ведется разработка двух образцов вооружения, которыми предполагается оснастить истребитель NGF. Соответствующие исследования и работы уже начаты", – заявил представитель MBDA.

NGF получит малозаметную ракету для уничтожения замаскированных и защищенных целей особой важности и обычную крылатую ракету для поражения всех типов сухопутных и надводных морских целей. "Предполагается, что оба образца поступят на вооружение в 2030-х годах", – информировал источник.

Как отметил представитель MBDA, истребитель NGF также получит 80-килограммовую высокоточную бомбу ограниченного радиуса поражения "Спиар-3" (Spear 3), которая в настоящее время разрабатывается британским подразделением MBDA для боевых самолетов F-35 "Лайтнинг-2" (Lightning II) и "Еврофайтер Тайфун" (Eurofighter Typhoon), а также управляемые авиационные бомбы "Смартглайдер"(SmartGlider ) и "Смарткруйзер" (SmartCruiser).

Еще одной новинкой салона стал натурный макет турецкого истребителя пятого поколения TF-X (Turkish Fighter-X). На презентации представители компании "Теркиш аэроспейс индастриз" (Turkish Aerospace Industries – TAI) сообщили, что разработка самолета переходит в активную фазу. "В настоящее время завершается определение предполагаемых летно-технических характеристик нового истребителя. Одновременно начат поиск поставщиков различных подсистем для TF-X".

Истребитель предназначен в первую очередь для поставок своим вооруженным силам. "Руководством Министерства обороны страны поставлена задача довести до максимально возможного уровня количество подсистем турецкого производства в составе TF-X. В качестве ориентировочного показателя задан уровень в 65 процентов, однако не исключено, что он будет скорректирован в сторону увеличения или уменьшения",– сказал собеседник ТАСС.

Крупнейший турецкий производитель ракетного вооружения – компания "Рокетсан" (Rocketsan) уже начала разработку комплекта авиационных средств поражения для TF-X. "Электроника самолета будет представлена преимущественно изделиями турецкой компании "Аселсан" (Aselsan). В настоящее время наиболее актуален вопрос выбора двигателя для нового истребителя", – сообщил источник.

В центре внимания – наша амфибия

В ходе авиасалона было подписано соглашение на поставку Бе-200ЧС в Чили между входящим в состав ОАК Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом (ТАНТК) им. Бериева и компанией Asesorias СВР Ltd. Стороны договорились об изготовлении еще двух машин по действующему контракту на пять самолетов.

От имени ТАНТК им. Бериева документ подписан генеральным директором ПАО "Ил", генеральным директором – генеральным конструктором ТАНТК Юрием Грудининым. Он сказал, что первый контракт был заключен в прошлом сентябре на Гидроавиасалоне. Поставки планируется начать в 2020–2021 годах.

Юго-Восточная Азия и Латинская Америка – перспективные регионы для продвижения Бе-200. Помимо тушения пожаров, потенциальных заказчиков интересуют возможности самолета-амфибии по выполнению патрульных и поисково-спасательных операций на море. Противопожарная модификация Бе-200 имеет высокий экспортный потенциал и вызывает интерес в том числе у европейских заказчиков. Его опробовали французские, американские, итальянские пилоты, давшие высокую оценку техническим характеристикам и возможностям амфибии.

На авиасалоне делегация ОАК провела переговоры с индийскими партнерами по вопросам использования Бе-200 для пассажирских перевозок. Подписан меморандум о намерениях. Также делегация ОАК провела ряд встреч с представителями стран Европы, США, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии по продвижению Бе-200 и других самолетов корпорации на рынки этих регионов.

В 2003 году Бе-200ЧС был сертифицирован авиационным регистром МАК по нормам АП-25. В 2007-м получено дополнение к сертификату типа, позволяющее использовать Бе-200ЧС для перевозки 43 пассажиров на маршрутах средней протяженности при базировании как на аэродромах, так и на воде. В 2010-м самолету выдан европейский сертификат типа (EASA).

Стоит отметить, что в этом году в Ле Бурже отсутствовали первые лица российских министерств и ведомств, госкорпорации "Ростех" и Рособоронэкспорта. Можно было бы объяснить эту ситуацию санкционной политикой, которую ведут против России руководимые Соединенными Штатами европейские страны. Однако если объективно оценивать ситуацию, наши производители сегодня вряд ли могут предложить на мировой рынок весомый спектр конкурентоспособной авиационно-космической продукции гражданского назначения и рассчитывать на значимые контракты. А что касается российской ПВН, она полностью представлена на форуме "Армия-2019" в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 25 по 30 июня, на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге с 10 по 14 июля и МАКСе-2019 в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

Николай Новичков, руководитель Информационно-аналитического отдела ТАСС, специально для "ВПК" Ле Бурже – Москва

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 24 (787) за 25 июня 2019 года