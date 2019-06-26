На орбите охранники и ремонтники

США пишут новые сценарии звездных войн

17 января 2019 года в Пентагоне был представлен новый обзор противоракетной обороны США (Missile Defense Review). Дональд Трамп назвал этот день историческим, заявив о создании ПРО с новыми техническими характеристиками. Это говорит о том, что США как продолжали, так и продолжают ее совершенствование через укрепление наземной и космической составляющей. Под большим вопросом продление Договора СНВ-3 между США и РФ. Если не принять мер, через 10–20 лет Россия столкнется с серьезными угрозами из космоса.

Впервые идея создания системы противоракетной обороны Америки была выдвинута в 1945 году. В 1963-м министр обороны США Роберт Макнамара объявил о начале работ по программе "Часовой" (Sentinel), которая должна была обеспечить защиту от ракетных ударов значительной части континентальной территории страны. Однако 26 мая 1972 года в Москве Леонид Брежнев и Ричард Никсон подписали Договор об ограничении систем противоракетной обороны между СССР и США, который вступил в силу 3 октября 1972-го. Он был заключен на неограниченный срок с правом выхода каждой из сторон.

10 лет спустя

Лишь спустя 10 лет, 23 марта 1983 года Рональд Рейган вновь заговорил о начале работ по программе "Стратегическая оборонная инициатива" (СОИ), которая в случае реализации должна была обеспечить защиту уже всей территории США от стратегических ракет с ядерным оружием. Это оказалось на том этапе технически недостижимо, но СССР втянулся в тяжелейшую гонку вооружений, в чем были заинтересованы США.

В 1991-м президент Джордж Буш-старший выступил с новой концепцией создания национальной системы ПРО "Защита от ограниченного удара". Она предполагала создание системы, способной отразить удар ограниченного числа ракет. Официально это было связано с возросшими после распада Советского Союза рисками распространения ракетно-ядерных технологий. А 23 июля 1999 года Билл Клинтон подписал законопроект о создании Национальной противоракетной обороны (НПРО) США. Он уполномочил Министерство обороны развернуть части системы ПРО для защиты всей территории страны от баллистических ракет вероятного противника. Необходимость разработки НПРО, по мнению президента Клинтона, была связана с усиливающейся угрозой возможного создания и размещения странами-изгоями ракет большой дальности, способных нести ОМП.

“ Встает вопрос о спутниках-охранниках, обеспечивающих безопасность космических аппаратов ”

Интерес к укреплению ПРО на основе ранее проводившихся разработок усилился с приходом к власти Джорджа Буша-младшего, который в 2001-м объявил, что система ПРО будет защищать не только США, но и союзников. В итоге уже 13 декабря 2001 года он выступил с формальным уведомлением о выходе США из Договора по ПРО. В соответствии со статьей 15 договора дата окончательного выхода США из этого соглашения наступила спустя шесть месяцев – 13 июня 2002-го.

В сентябре 2009-го президент США Барак Обама сделал специальное заявление по ПРО, где сообщил о готовности Пентагона и впредь развивать систему противоракетной обороны в глобальном масштабе. А также скорректировать планы развертывания третьего позиционного района ПРО на территориях Румынии, Польши, Чехии, Японии и Южной Кореи. Что это означает для России?

Национальная противоракетная оборона США (National Missile Defense) – комплексная боевая система с разнесенными по всему миру элементами наземного, морского, воздушного и космического базирования, основной задачей которой провозглашена защита США, а также их союзников и передовых военных баз от ракетных ударов. За минувшие годы важность космических средств в обороноспособности стран возросла настолько, что без действующих КА, прежде всего систем разведки, связи, навигации, целеуказания, раннего оповещения, может перестать функционировать вся современная военная машина США и НАТО. Стратеги из Пентагона прозорливо считают, что война в космосе будет вестись по законам и правилам той стороны, которая раньше противника и в наибольшей степени реализует на практике передовые технологии в этой области.

Трехэтажная слежка

В последние годы власти США в своих документах отвергают любые международные ограничения на свое "сакральное право" военного доминирования в космосе. Они делают ставку на развертывание группировок КА, способных обеспечить применение военной силы для снижения ракетно-ядерного и иного потенциала вероятных противников.

Американские военные специалисты считают, что для снижения уязвимости своих средств необходимо добиться полного превосходства над противником в космической сфере. Для этого надо иметь способность для разгрома орбитальной группировки противника и получить возможность неограниченного использования космоса в собственных интересах.

Основу эшелона космического базирования Национальной противоракетной обороны США, по мнению специалистов, должны составлять СПРН нового поколения SBIRS (Space-Based Infrared System – инфракрасная система космического базирования), орбитальная ударная группировка Space-Based Laser (SBL) с лазерным оружием большой мощности и космическая система на базе кассетных модулей с ракетами-перехватчиками. Хотя пока до конца неясно, какой проект задействует Пентагон.

СПРН США SBIRS – многокомпонентная комплексная космическая система раннего обнаружения пусков баллистических ракет, которая решает также ряд задач и в интересах ПРО. Она должна обеспечивать обнаружение пусков менее чем через 20 секунд после их старта.

Кроме того, система призвана распознавать ракеты и боеголовки на заатмосферном участке их траектории, определять траектории их полетов, выдавать целеуказания для перехвата, оценивать характеристики угроз по набору получаемых инфракрасных сигнатур, вести техническую разведку. Так называемый сенсорный слой системы SBIRS в установленной зоне охвата из космоса должен постоянно контролировать территории Китая, России, Ирана и Северной Кореи. Исходя из этого организуется орбитальное построение КА с инфракрасными и другими датчиками на борту.

Орбитальная группировка SBIRS находится в стадии отработки и будет состоять из трех космических систем (КС):

шесть КА на геостационарных орбитах (SBIRS-GEO).

Космические аппараты SBIRS-GEO создаются на спутниковой платформе А2100М, разработанной компанией Lockheed Martin, имеют массу около 4500 килограммов, оснащаются двумя комплектами инфракрасных сенсоров и работают на удалении 35 786 километров от Земли;

четыре КА на высокоэллиптической орбите (SBIRS-HEO). В настоящее время комплект инфракрасного оборудования для КА SBIRS-HEO проходит испытания в качестве дополнительной полезной нагрузки на американских военных разведывательных спутниках;

24 КА на низкой околоземной орбите (Space Tracking and Surveillance System, STSS) будут обеспечивать сопровождение объектов в космосе, селекцию боеголовок и ложных целей, выдачу целеуказаний перехватчикам наземного и космического базирования. Для отработки программы STSS и демонстрации предложенной технологии были осуществлены запуски спутников типа STSS-ATRR, STSS Demo-1 и STSS Demo-2.

Орбитальная группировка с ударными средствами поражения ракет, боевых блоков и военных КА противника может включать также две и более космические системы боевых орбитальных лазеров Space Based Laser (SBL) из 12–20 ударных КА SBL.

Орбитальная батарея

США рассматривают лазерное оружие как одно из основных средств перехвата ракет при реализации программы ПРО. Специалисты подсчитали, что наиболее эффективна система из 20 лазерных платформ, работающих на орбитах с наклонением 40 градусов и высотой 1300 километров над поверхностью Земли. На этой орбите КА SBL сможет уничтожать МБР в радиусе до четырех тысяч километров от платформы примерно за две – пять секунд. Лазерная установка будет представлять собой лазер мощностью от 500 киловатт до одного мегаватта. Расчетная масса каждого КА SBL составит порядка 35 тонн.

Этот комплекс дополнит космическая система противоракет космического базирования из 24 ударных КА. Они размещаются на околоземных орбитах высотой 400–500 километров, оснащены средствами обнаружения и идентификации целей, а также бортовым вычислительным комплексом для проведения анализа степени угроз и выдачи команд на поражение целей с орбитальных платформ с небольшими самонаводящимися перехватчиками из кассетных ПУ.

В сфере внимания Пентагона находится также получившее развитие новое направление по орбитальному обслуживанию спутников с целью продления сроков их активного существования. На повестке вопрос создания аппаратов-ремонтников, способных работать в космосе до 15 лет, стыковаться с большинством военных КА и осуществлять их дозаправку, ремонт, сборку и модернизацию. Кроме того, американцы уже заявляют, что с развитием противоспутникового оружия встает вопрос о создании аппаратов-охранников, обеспечивающих безопасность КА системы СПРН.

При разработке программы ПРО особо подчеркивается необходимость создания многоразовых кораблей, которые обеспечат уверенный доступ в космос. Эти аппараты должны иметь возможность запуска в пределах 48 часов с момента объявления готовности. У военных США есть планы интегрировать в систему ПРО космопланы типа Х-35В, отработка которых ведется с 2015 года.

Спутник по призыву

Космический опыт войны в Ираке показал эффективность использования гражданских КА как дополнительных источников информации. Планируется существенно расширить формат сотрудничества с коммерческими компаниями – операторами систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), космической связи, геодезии и метеорологии. Ожидается, что уже к 2026 году спутниковые компании смогут полностью удовлетворить запросы Пентагона по работе с возросшими потоками информации.

Однако по мнению американских экспертов, большую опасность для осуществления заявленной программы представляют противокосмические возможности России и Китая. Они видят в этом прямую угрозу для себя. Во-первых, в случае войны не исключены кибернетические атаки на объекты космической инфраструктуры США, находящиеся как на Земле, так и на орбите. Во-вторых, работа комплексов РЭБ и РЭП, нарушающих связь и управление между элементами космической инфраструктуры США. В-третьих, ослепление оптико-электронных систем КА лазерным оружием и вывод их из строя. Наконец, не исключается электромагнитный импульс в результате высотного или заатмосферного ядерного взрыва. Все это может привести к тому, что космические системы навигации, целеопределения, раннего оповещения, точности нанесения ударов выйдут из строя, без чего перестанет функционировать вся современная американская военная машина.

Глобальная боевая система, о которой идет речь, способна решать огромный круг задач оборонительного и наступательного характера, как то:

противовоздушная и противоракетная оборона целых регионов от самолетов и крылатых ракет;

защита от ракет средней дальности в Европе и Юго-Восточной Азии;

защита от МБР на всех участках полета;

уничтожение спутников и космических станций;

участие в обезглавливающем ядерном ударе.

Космические средства обнаружения становятся также ключевыми элементами в системе обороны от гиперзвукового оружия.

Эксплуатация космического пространства обеспечивает более эффективную, устойчивую и адаптируемую к известным и непредвиденным угрозам противоракетную оборону. Все рассмотренные космические системы находятся на разных стадиях разработки и готовности с перспективой принятия на вооружение после 2025 года.

Стоит подчеркнуть, что постоянное смещение сроков по завершению формирования окончательного облика национальной системы ПРО США вызвано различными политическими, финансовыми, научными и техническими трудностями. Даже для экономически мощной страны это непростая задача. Но у американцев имеются научно-технический задел, конкретные наработки и реальные успехи, которые нельзя сбрасывать со счетов. Пентагон будет и впредь вести неустанный анализ концепций и проектов космической составляющей ПРО для оценки технологического и оперативного потенциала в меняющихся условиях безопасности. Российская Федерация к этому должна быть готова.

Юрий Галанин, кандидат педагогических наук, полковник в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 24 (787) за 25 июня 2019 года