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26.06.2019
Интерфакс-АВН

Украинские военные приняли участие в учениях НАТО "CWIX 2019" в Польше

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Парад ВСУ в Киеве
Парад ВСУ в Киеве.
Источник изображения: gazeta.ru

Киев. 25 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Военнослужащие Вооруженных Сил Украины продолжают участие в многонациональных учениях НАТО "CWIX 2019" (Coalition Warrior Interoperability Exercise) проходящих на территории Польши, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"С начала учений офицерами-связистами успешно отработано более 20 совместных тестов на достижение совместимости с системами кибернетической безопасности государств - членов НАТО и стран-партнеров", - говорится в сообщении, на официальной странице Генштаба ВСУ в понедельник.

Главное управление связи и информационных систем ГШ ВС Украины на международных учениях НАТО "CWIX" которые проходят в Республике Польша, подтвердили полную совместимость интеграционной платформы "Дельта" Вооруженных сил Украины с аналогичными системами стран Альянса.

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Польша
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ИТ
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