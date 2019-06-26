Заказ на оборону: Россия создает новую стратегию ВТС

Валютная выручка от экспорта продукции военного назначения в прошлом году увеличилась почти в полтора раза, а совокупный портфель заказов достиг рекордного значения — около $54 млрд. Об этом на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами заявил президент Владимир Путин. Он призвал сделать всё, чтобы сохранить лидирующие позиции России на мировом рынке вооружений. Для этого был подготовлен проект новой стратегии военно-технического сотрудничества. С учетом того что многие российские оборонные предприятия находятся под санкциями, им необходимо более плотно работать с партнерами, в том числе для поиска приемлемых вариантов расчетов без использования банковских платежей, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

Валютная выручка от экспорта продукции военного назначения в прошлом году увеличилась почти в полтора раза, а совокупный портфель заказов достиг рекордного значения — около $54 млрд. Об этом на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами заявил президент Владимир Путин. Он призвал сделать всё, чтобы сохранить лидирующие позиции России на мировом рынке вооружений. Для этого был подготовлен проект новой стратегии военно-технического сотрудничества. С учетом того что многие российские оборонные предприятия находятся под санкциями, им необходимо более плотно работать с партнерами, в том числе для поиска приемлемых вариантов расчетов без использования банковских платежей, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

В прошлом году план поставок товаров военного назначения за рубеж был перевыполнен на 2%, подчеркнул Владимир Путин, открывая заседание.

— Финансовые показатели экспорта ВТС увеличиваются уже четвертый год подряд и вплотную приблизились к отметке в $16 млрд. При этом в первые пять месяцев текущего года позитивная динамика сохраняется, — констатировал президент. — Валютная выручка от экспорта продукции военного назначения выросла на 45%, а совокупный портфель заказов достиг рекордного значения — почти $54 млрд. Россия уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений.

Глава государства поставил задачу дальнейшего совершенствования финансовых, экономических, организационных и других механизмов военно-технического сотрудничества. По его словам, нужно сделать все, чтобы сохранить лидирующие позиции России.

— Наряду с экспортом вооружения, в том числе самых современных его образцов, необходимо активнее заниматься вопросами модернизации уже поставленной техники, разворачивать на территориях государств-заказчиков сервисные центры, сокращать сроки оказания ремонтных услуг, — обратился к участникам заседания Владимир Путин. — Важно развивать успешный опыт кооперации в сфере производства вооружений и военной техники.

Президент также обратил внимание на новые факторы, осложняющие нашу работу с партнерами по ВТС, в том числе ужесточение конкурентной борьбы и всё более агрессивное использование недобросовестных методов политического шантажа и санкций. По его словам, такие действия требуют учета и адекватного реагирования.

— Поэтому в целях более эффективной организации всей нашей деятельности в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами подготовлен проект новой стратегии ВТС, которая предусматривает скоординированные меры политико-дипломатического, финансово-экономического и технического характера, — отметил Владимир Путин.

Многие российские оборонные предприятия находятся под санкциями, и США регулярно оказывают давление на страны, которые сотрудничают с Россией в военно-технической сфере, отметил в разговоре с "Известиями" военный эксперт Андрей Фролов.

— В последнее время было несколько показательных историй. Недавно Вашингтон потребовал от Турции не закупать российские системы С-400, угрожая отказаться от поставок самолетов F-35, — напомнил он. — Схожая ситуация была с Индией, на которую американцы давили, чтобы она отказалась от покупок С-400. И третья известная история — Индонезия и Су-35. Сначала американцы давили и требовали не заключать с Россией контракт. А сейчас, как мы видим, затянулась реализация этого контракта из-за санкций. То есть уже сейчас мы сталкиваемся с очень жестким противодействием.

По мнению эксперта, для преодоления сложившейся ситуации российским оборонным предприятиям необходимо более плотно работать с партнерами. К примеру, находить приемлемые способы оплаты, чтобы никто не подпадал под санкции из-за перевода денег через банковскую систему. Как вариант, можно перейти на национальную валюту или бартер, уточнил Андрей Фролов.

Сегодня идет открытое давление на ключевых партнеров России по ВПК, отметил в беседе с "Известиями" военный эксперт Владислав Шурыгин.

–– Либо угрозы, либо предложения закупать технику у американцев и даже странные предложения приплачивать за то, что не покупают у нас, — пояснил он. — Идут удары и по нашим технологическим цепочкам. Америка охотится за теми, кто продает России технологии, которые можно использовать в военном производстве, и вводит по отношению к ним режим санкций. И это заставляет многих действовать с большой оглядкой.

По мнению эксперта, на внешнем фронте в едином блоке должны работать политики, дипломаты, военная разведка и бизнес.