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26.06.2019
Российская газета

Выставочная площадь форума "Армия-2019" расширена вдвое

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Источник изображения: Василий Батанов / РИА Новости www.ria.ru

С 25 по 30 июня 2019 года Министерство обороны Российской Федерации проводит юбилейный, пятый по счету, Международный военно-технический форум "Армия-2019".

Основные мероприятия форума традиционно пройдут в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" , на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино. В этом году выставка расширяет свою экспозицию. Площадь выставочных павильонов и открытых площадок увеличится вдвое и составит 230 тыс. квадратных метров. Свои национальные экспозиции планируют представить 10 государств - Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, а также Пакистан, Таиланд, Турция и ЮАР.

Форум "Армия" - комплексное мероприятие, которое включает в себя специальные экспозиции. Это Международная выставка высокопроизводительного оборудования и технологий для перевооружения предприятий ОПК "Интеллектуальные промышленные технологии 2019" и специальный проект форума - "Инновационный клуб". Его целью является создание условий для демонстрации и продвижения новых технологических решений, выполненных инициативными разработчиками: молодыми учеными, стартапами, студентами военных и гражданских вузов, а также научными ротами ВС РФ.

В этом году "Инновационный клуб" станет "цифровым". Главная тема дискуссий - искусственный интеллект и сферы его применения: информационная безопасность, беспилотная авиация, автономный транспорт, энергетика, медицина и т.д.

Демонстрационная программа форума станет невероятно зрелищной, продемонстрирует мощь большого количества военной техники и вооружений. Для посетителей форума на полигоне в Алабино развернется шоу "Вежливые люди", где будут показаны действия межвидовых подразделений в современном общевойсковом бою. Зрители увидят нанесение огневого удара вертолетами армейской авиации Ми-28Н, действие танков Т-80У-Е1, Т-90А и Т-72Б3, бронемашин БМП-2, БМП-3, БМД-4М и БТР-82А. На аэродроме Кубинка состоятся показательные выступления групп высшего пилотажа "Стрижи" и "Русские Витязи" и группы "Беркуты", которые пилотируют вертолеты Ми-28Н.

Основные мероприятия форума пройдут в конгрессно-выставочном центре "Патриот"

Для проведения мероприятий научно-деловой программы форума "Армия-2019" предусмотрены 46 конференц-залов и переговорных комнат вместимостью от 10 до 650 человек. "В рамках научно-деловой программы планируется обсуждение важнейших вопросов мировой политики и межгосударственного взаимодействия в области глобальной безопасности, решения проблем в сферах обороны и развития международного военно-технического сотрудничества", - отметил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров, выступая на брифинге для иностранных военных атташе, и добавил, что модерировать эти мероприятия приглашены известные общественные деятели, ведущие ученые, эксперты и генеральные конструкторы.

На аэродроме Кубинка будет развернута экспозиция, реконструирующая базу Воздушно-космических сил России "Хмеймим" в Сирии. Экспозиция даст возможность не только увидеть образцы техники, используемой российскими войсками в Сирии, но и узнать, как устроено материально-техническое обеспечение базы и самое главное, как организовано ее противовоздушное прикрытие. Высокая эффективность боевых действий сил ВКС России в Сирии отмечена в докладе НАТО. Там особо отмечается мастерство и выучка военнослужащих и мощности боевой техники. Площадка базы Хмеймим в дни форума станет одной из самых интересных и посещаемых специалистами и массовым зрителем.


Федор Андреев

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