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26.06.2019
ТАСС

"Калашников" представил крупнокалиберную снайперскую винтовку

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Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Сейчас СВ-18 проходит заводские испытания

КУБИНКА /Московская область/, 24 июня. /ТАСС/. Группа компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") представила первую в своей истории крупнокалиберную снайперскую винтовку, сообщили ТАСС в компании.

"Крупнокалиберная снайперская винтовка СВ-18 является первым образцом стрелкового оружия данного класса разработки "Калашникова". Новая винтовка отличается компактностью при сохранении высокой боевой мощи", - сообщили в концерне.

В настоящее время винтовка СВ-18 проходит заводские испытания, подчеркнули в "Калашникове". "После их завершения будет рассматриваться вопрос о выводе СВ-18 на внутренний и международный рынки", - сообщил представитель концерна.

По его словам, основные характеристики СВ-18 на данный момент не раскрываются. "Могу только сказать, что винтовка выполнена под российский (12,7х108 мм - прим. ТАСС) крупнокалиберных патрон и патрон стандарта НАТО (12,7х99 мм - прим. ТАСС)", - сообщил представитель концерна.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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