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26.06.2019
ТАСС

"Калашников" представил самое компактное в мире ружье для борьбы с дронами

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Военнослужащий с оружием защиты от дронов REX 1
Военнослужащий с оружием защиты от дронов REX 1.
Источник изображения: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

При этом REX-2 сохранило все характеристики базового образца

КУБИНКА /Московская область/, 24 июня. /ТАСС/. Группа компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") представила самое компактное в мире ружье для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Ружье для борьбы с БЛА REX-2 представляет собой более компактный вариант ружья REX-1, которое уже успешно эксплуатируется, в том числе государственными структурами. Оно является самым компактным в мире, так как размещено на пистолетной рамке", - сообщил ТАСС представитель компании Zala Aero (входит в "Калашников"), разработавшей оба ружья.

"Ружье REX-2 сохранило все характеристики базового образца. Изменился только форм-фактор", - сообщил представитель Zala Aero .

Ружья для борьбы с БЛА REX-1 и REX-2 оснащаются сменным набором модулей для подавления радио- и спутниково-навигационных сигналов управления беспилотниками. В результате оптоэлектронного подавления операторы теряют контроль над беспилотниками.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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