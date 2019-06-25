Стала известна судьба пилотов столкнувшихся немецких истребителей

Стала известна судьба пилотов столкнувшихся сегодня в небе Германии истребителей Eurofighter. Новость сообщил немецкий телеканал n-tv.de.

Источник изображения: topwar.ru

Полиция города Нойбранденбурга, расположенного в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания (Германия), а позже и ВВС ФРГ подтвердили гибель одного из двух пилотов столкнувшихся сегодня многофункциональных истребителей Eurofighter.

По информации "Балтийской волны", погибший был найден вместе с обломками самолета примерно в 10 км от места крушения. Второй пилот успел катапультироваться: его нашли висящим на ветвях деревьев.

Около двух часов дня два самолета Люфтваффе столкнулись в воздухе и разбились. Пилот третьего истребителя сообщил, что летчики успели катапультироваться и упали на землю. "Еврофайтеры", которые участвовали в воздушных учениях во время столкновения, не были вооружены.

Министр обороны Урсула фон дер Ляйен вылетела в район бедствия. Она также хочет встретиться с инспектором ВВС Инго Герхарцем и министром внутренних дел Лоренцем Кафье. В регионе в настоящее время развернуто большое количество пожарных и спасательных служб. Пожары, возникшие после аварии, погашены.

Судя по всему, ущерб не был нанесен людям или жилым зданиям. Некоторое количество обломков упало на местную спортивную площадку.

Разбившиеся самолеты принадлежал 73 эскадрилье ВВС Германии, которая дислоцируется в Лааге близ Ростока. Его основная задача - подготовка немецких пилотов "Еврофайтер".