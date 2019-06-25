Столкнулись и рухнули: в Германии разбились истребители

Два истребителя разбились в Германии

В Германии два истребителя Eurofighter соприкоснулись в небе и рухнули. По предварительным данным, удалось спастись одному из пилотов, которого спасатели обнаружили висящим на дереве. Второй пилот, предположительно, погиб. По данным немецких СМИ, ЧП произошло в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания.

В Германии два истребителя Eurofighter военно-воздушных сил (ВВС) столкнулись на севере страны. Об этом сообщила представитель МВД федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Марион Шлендер в разговоре с ТАСС.

"Мы получили информацию о двух упавших истребителях. Другими данными мы не располагаем", - сказала она. Кроме того, она не смогла уточнить, есть ли разрушения на земле в связи с падением самолетов.

По данным Focus Online, столкновение произошло в районе озера Мюриц. В то же время в немецких ВВС сообщили, что пилоты катапультировались и всего в полете участвовали три самолета. Третий пилот якобы увидел столкновение двух истребителей и сообщил, что пилоты спустились на парашютах.

Представитель минобороны страны Йорг Шредер заявил корреспонденту ТАСС, что в ведомстве пока нет информации о судьбе летчиков. "Ведется поисковая операция, пилотов ищут при помощи вертолетов", - отметил Шредер.

Между тем, немецкое агентство DPA со ссылкой на источники сообщает, что один из них найден живым. Об этом же свидетельствует информация N-TV. Журналисты отметили, что пилота обнаружили на верхушке дерева. Однако подробности произошедшего не уточняются.

В то же время по данным телеканала, один из самолетов потерпел крушение в лесистой местности в Мекленбургском Поозерье, а второй - недалеко от деревни Носсентинер-Хютте на опушке леса.

Второй пилот, как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов, предположительно, погиб.

"Мы обнаружили на месте крушения человеческие останки. Мы пока еще не можем со стопроцентной уверенностью утверждать, что речь идет о пилоте", - сказала собеседница агентства.

Причиной, по которой истребители рухнули на землю, Welt называет соприкосновение в воздухе. Отметим, что ЧП произошло днем 24 июня в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания.

"В небе над озером можно было увидеть две горящие части. Примерно через 20 секунд шум двигателя сменился глухим стуком. Надеюсь, что это был пилот", - цитируют очевидца аварии "Вести".

По информации радиостанция Ostseewelle, после крушения самолетов на земле возник пожар. Кроме того, СМИ опубликовало видео, на котором можно рассмотреть два крупных облака дыма над горизонтом. На месте аварии работают экстренные службы.

Истребители четвертого поколения Eurofighter есть в вооружении таких стран, как Великобритания, Германия, Италия, Испания, Саудовская Аравия, Австрия и Оман. Многоцелевые летательные аппараты использовались практически во всех операциях НАТО с 2003 года.

Однако на самолет поступали жалобы. Так, в 2017 году министр обороны Австрии раскритиковал технические характеристики истребителей и пообещал, что самолеты, которые есть на вооружении страны, спишут в 2020-2023 годах из-за высокой стоимости и несоответствия требованиям, передает РИА "Новости". Он отмечал, что истребители плохо действуют в условиях плохой видимости и ночью.

Ранее, в январе этого года, на Дальнем Востоке столкнулись два истребителя Су-34. Инцидент произошел "при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега" в то время, как самолеты отрабатывали маневрирование, отметили в Минобороны России.

В начале девятого утра 18 января самолеты потерпели крушение после того, как задели друг друга в небе над Татарским проливом, находящимся между материком Евразия и островом Сахалином.

Экипаж самолета составляет два человека. Как сообщили в ведомстве, истребители-бомбардировщики летели без боекомплекта, а членам экипажа удалось катапультироваться.

В поисках пилотов были задействованы два вертолета Ми-8, самолеты Ту-142, Ан-12, Ан-30, а также несколько судов. В итоге спасатели нашли тела двух летчиков и одного выжившего пилота.

Как сообщали экстренные службы, тело одного пилота было обнаружено связанным фалом, он был в "летном" шлеме, гидротермокостюме и с пристегнутым парашютом. Погибшего летчика звали Алексей. Известно, что он служил в звании майора. Второй пилот погиб из-за того, что запутался в парашюте и стропах.

Как отмечал сослуживец погибших Валерий Келенджеридзе, они служили в одном экипаже и жили в Барнауле вместе с семьями, передает РИА "Новости".

Впоследствии выживший штурман одного из истребителей Су-34 рассказывал подробности аварии, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"По словам штурмана, была облачность. Какое-то время он наблюдал ведомый самолет. Потом перевел внимание на приборы, и затем почувствовал удар", - рассказал собеседник агентства.

По словам источника, самолет, в котором находился штурман, задрал нос после удара, а затем начал заваливаться на правое крыло. После этого экипаж катапультировался.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ "Нарушение правил полетов и подготовки к ним".

Ангелина Мильченко