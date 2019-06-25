Во внезапной проверке примут участие комплексы С-400 и "Искандер-М"

В более чем 50 учениях на 35 полигонах будут задействованы войска, которые примут участие в объявленной в понедельник внезапной проверке войск и сил Центрального военного округа (ЦВО). Об этом в понедельник сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, основные усилия проверки, которая пройдет с 24 по 28 июня, будут сосредоточены на определении готовности органов управления качественно спланировать и применить подчиненные войска при нарастании военной угрозы и возникновении кризисных ситуаций. Кроме того руководство военного ведомства намерено оценить способность войск по формированию самодостаточных группировок, готовых гарантированно решить поставленные задачи.

"Будут отработаны и задачи по усилению охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороне, пресечению террористических угроз, уничтожению незаконных вооруженных формирований и других деструктивных военных сил. Обращаю особое внимание на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами", - отметил министр обороны.

Шойгу поручил о внезапной проверке обязательно проинформировать иностранных военных атташе. Поручение он адресовал своему заместителю Александру Фомину.

Внезапные проверки - это особый вид масштабных учений, которые объявляются неожиданно

Напомним, внезапные проверки боеготовности - это особый вид масштабных учений, которые объявляются неожиданно, чтобы оценить готовность войск к оперативному выполнению возложенных на них задач. Одно дело, когда военные месяцами готовятся к учениям, на которых потом показывают, чему научились, и совсем другое, когда войска поднимают по тревоге и перебрасывают на незнакомые полигоны. Вот здесь военным дается шанс показать себя во всей красе.

Решение о внезапной проверке в ЦВО вчера принял Верховный главнокомандующий Владимир Путин. По замыслу внезапной проверки с 6 утра понедельника в полном составе были приведены в высшую степень боевой готовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, а также отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации.

Мероприятие, по словам Сергея Шойгу, направлено на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019", которое пройдет на российских полигонах ЦВО, а также в Казахстане, Киргизии и Таджикистане.

О том, что на Центрально-Азиатском стратегическом направлении сохраняется тенденция ухудшения военно-политической обстановки, на днях в интервью "Российской газете" рассказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. По его словам, в частности, продолжает деградировать ситуация в Афганистане, где на 30 процентов возросла террористическая активность по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в три раза увеличилась численность бандформирований ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Иван Петров