Российский фрегат с "Калибрами" зашел в Гавану

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Российский фрегат "Адмирал Горшков", вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", совершил деловой заход на Кубу, сообщили в пресс-службе Северного флота РФ.

"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" зашел в столицу Республики Куба порт Гавану. Деловой заход североморцев на Кубу продлится до 26 июня", - сообщили в пресс-службе.

Фрегат посетят посол России на Кубе Андрей Гуськов и представители командования Вооруженных сил Кубы.

Отряд кораблей и судов Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. С начала дальнего похода корабли и суда отряда преодолели порядка 28 тысяч морских миль.