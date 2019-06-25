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25.06.2019
Интерфакс-АВН

Российский фрегат с "Калибрами" зашел в Гавану

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Фрегат "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Российский фрегат "Адмирал Горшков", вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", совершил деловой заход на Кубу, сообщили в пресс-службе Северного флота РФ.

"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" зашел в столицу Республики Куба порт Гавану. Деловой заход североморцев на Кубу продлится до 26 июня", - сообщили в пресс-службе.

Фрегат посетят посол России на Кубе Андрей Гуськов и представители командования Вооруженных сил Кубы.

Отряд кораблей и судов Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. С начала дальнего похода корабли и суда отряда преодолели порядка 28 тысяч морских миль.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Куба
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
Калибр КР
СФ
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